الإحصاء يطلق قاعدة البيانات التفاعلية للتجارة الخارجية المرصودة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إطلاق قاعدة البيانات التفاعلية للتجارة الخارجية المرصودة، والتي تتيح الوصول للبيانات الخاصة بالصادرات والواردات على مستوى الوطن، والمنطقة والسلع، وعدة مؤشرات أخرى.



وللوصول لقاعدة البيانات، بالإمكان الضغط على الرابط التالي:



http://185.140.180.30:8080/external-trade/arabic.php