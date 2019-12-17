فلسطين تطلب عقد إجتماع طارئ للجامعة العربية

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رام الله - دنيا الوطن

قال سفير فلسطين لدى القاهرة، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير دياب اللوح، إنه بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس، وبتعليمات وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، طلب عقد إجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية في أقرب وقت، لبحث الخطوات والإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الدول العربية ازاء الخطوة غير القانونية التي قامت بها البرازيل عبر فتح مكتب تجاري بالقدس.



وقال السفير اللوح، مساء اليوم الثلاثاء، "لا بد أن ينتج عن الاجتماع موقف عربي يتضمن آليات تنفيذية ضاغطة لتتراجع البرازيل عن قرارها والحيلولة دون إقدام دول أخرى على مثل هذه الخطوات، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعتبر إنتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة، واستهتارا بقرارات جامعة الدول العربية على مستوى القمة والوزاري والمندوبين الدائمين والتي حذرت البرازيل في أكثر من مناسبة من الإخلال بالمكانة القانونية لمدينة القدس بحسب "وفا" .