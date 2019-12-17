اسبانيا تدعم "الأسر الفقيرة" بمليون يورو

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رام الله - دنيا الوطن

وقع وزير المالية شكري بشارة مع القنصل الاسباني في القدس "اجناثيو جارثيا فالدكاساس"، اتفاقية بقيمة 1 مليون يورو مخصصة للمساهمة في برنامج دفعات الاسر الفقيرة والفئات المهمشة التابع لوزارة التنمية الاجتماعية من خلال آلية الدعم الأوروبي "بيجاس".



وأكد الوزير بشارة على ان هذه الاتفاقية تهدف الى الاستجابة للاحتياجات الملحة للفئات الفقيرة، وتمثل التزام الشعب الإسباني بعملية بناء المؤسسات الفلسطينية.



وعبر وزير المالية شكري بشارة عن عميق امتنانه للحكومة الاسبانية على دعمها المستمر للشعب الفلسطيني من خلال توقيع هذه الاتفاقية، مثمناً وقوفهم بجانب مطالب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية والمشروعة.



بدوره عبر القنصل "فالدكاساس" عن دعم الشعب والحكومة الإسبانية المستمر لدولة فلسطين، خاصة الدعم الذي تقدمه اسبانيا لقطاع الزراعة والسياحة وحقوق المرأة.