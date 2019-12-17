عائلة الأسير أحمد زهران تناشد التدخل للإفراج عنه وإنقاذ حياته

ناشدت عائلة الأسير أحمد زهران المؤسسات الإنسانية والحقوقية وجميع أحرار العالم، التدخل لإنقاذ حياة ابنها، والافراج عنه





وقال عادل زهران شقيق الأسير أحمد المضرب لليوم الـ86 على التوالي رفضا لاعتقاله الاداري، خلال وقفة لذوي الأسير أمام مقر الصليب الأحمر، اليوم الثلاثاء بمدينة البيرة، إن أحمد بات في وضع صحي حرج، ووضعه يزداد سوءا يوما بعد يوم.





وطالب بضرورة توسيع نطاق الفعاليات والتضامن مع شقيقه أحمد وكل الاسرى في سجون الاحتلال لإيصال صوتهم للعالم.





والأسير أحمد زهران (42 عاما)، من قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، أب لأربعة أبناء، وأمضى ما مجموعه (15) عاماً في سجون الاحتلال، آخرها بدأ في شهر آذار/ مارس 2019.





وأضرب زهران لـ39 يوما هذا العام، وحصل على وعد بالإفراج عنه، قبل أن يتراجع الاحتلال ويعود الأسير للإضراب للمرة الثانية التي مضى منها حتى الآن 86 يوما.





ويقبع الأسير زهران في معتقل "نيتسان"- الرملة، ويعاني من ضعف في بنية الجسم، وتعب شديد، ويرفض الحصول على مدعمات، أو إجراء أيه فحوصات طبية.





رام الله - دنيا الوطن