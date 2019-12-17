شؤون فلسطينية

عائلة الأسير أحمد زهران تناشد التدخل للإفراج عنه وإنقاذ حياته

عائلة الأسير أحمد زهران تناشد التدخل للإفراج عنه وإنقاذ حياته
رام الله - دنيا الوطن
ناشدت عائلة الأسير أحمد زهران المؤسسات الإنسانية والحقوقية وجميع أحرار العالم، التدخل لإنقاذ حياة ابنها، والافراج عنه 

وقال عادل زهران شقيق الأسير أحمد المضرب لليوم الـ86 على التوالي رفضا لاعتقاله الاداري، خلال وقفة لذوي الأسير أمام مقر الصليب الأحمر، اليوم الثلاثاء بمدينة البيرة، إن أحمد بات في وضع صحي حرج، ووضعه يزداد سوءا يوما بعد يوم.

وطالب بضرورة توسيع نطاق الفعاليات والتضامن مع شقيقه أحمد وكل الاسرى في سجون الاحتلال لإيصال صوتهم للعالم.

والأسير أحمد زهران (42 عاما)، من قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، أب لأربعة أبناء، وأمضى ما مجموعه (15) عاماً في سجون الاحتلال، آخرها بدأ في شهر آذار/ مارس 2019.

وأضرب زهران لـ39 يوما هذا العام، وحصل على وعد بالإفراج عنه، قبل أن يتراجع الاحتلال ويعود الأسير للإضراب للمرة الثانية التي مضى منها حتى الآن 86 يوما.

ويقبع الأسير زهران في معتقل "نيتسان"- الرملة، ويعاني من ضعف في بنية الجسم، وتعب شديد، ويرفض الحصول على مدعمات، أو إجراء أيه فحوصات طبية.

 

أخبار ذات صلة

القوى الوطنية والاسلامية: إجراء الانتخابات استحقاق ديمقراطي ومدخل لإنهاء الانقسام

القوى الوطنية والاسلامية: إجراء الانتخابات استحقاق ديمقراطي ومدخل لإنهاء الانقسام

الإحصاء يطلق قاعدة البيانات التفاعلية للتجارة الخارجية المرصودة

الإحصاء يطلق قاعدة البيانات التفاعلية للتجارة الخارجية المرصودة

فلسطين تطلب عقد إجتماع طارئ للجامعة العربية

فلسطين تطلب عقد إجتماع طارئ للجامعة العربية

&#34;الخارجية&#34; تدين الإرهاب الإسرائيلي بحق شعبنا وترفض اعتبار انتقاد اسرائيل معاداة للسامية

"الخارجية" تدين الإرهاب الإسرائيلي بحق شعبنا وترفض اعتبار انتقاد اسرائيل معاداة للسامية

رئيس أساقفة البرازيل: العدل هو قيام دولة فلسطين وفق قرارات الشرعية الدولية

رئيس أساقفة البرازيل: العدل هو قيام دولة فلسطين وفق قرارات الشرعية الدولية

أبو بكر: استهداف إسرائيلي غير مسبوق للأسيرات خلال 2019

أبو بكر: استهداف إسرائيلي غير مسبوق للأسيرات خلال 2019

نقابات عمال فلسطين يُصدر وثيقة &#34;مطالبات مجتمعية لإنقاذ التعليم الجامعي&#34;

نقابات عمال فلسطين يُصدر وثيقة "مطالبات مجتمعية لإنقاذ التعليم الجامعي"

مركزية فتح: نحذر من &#34;المشاريع المشبوهة&#34; التي تُروج بقطاع غزة

مركزية فتح: نحذر من "المشاريع المشبوهة" التي تُروج بقطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

الإحصاء يطلق قاعدة البيانات التفاعلية للتجارة الخارجية المرصودة

الإحصاء يطلق قاعدة البيانات التفاعلية للتجارة الخارجية المرصودة

&#34;الخارجية&#34; تدين الإرهاب الإسرائيلي بحق شعبنا وترفض اعتبار انتقاد اسرائيل معاداة للسامية

"الخارجية" تدين الإرهاب الإسرائيلي بحق شعبنا وترفض اعتبار انتقاد اسرائيل معاداة للسامية

عائلة الأسير أحمد زهران تناشد التدخل للإفراج عنه وإنقاذ حياته

عائلة الأسير أحمد زهران تناشد التدخل للإفراج عنه وإنقاذ حياته

أبو بكر: استهداف إسرائيلي غير مسبوق للأسيرات خلال 2019

أبو بكر: استهداف إسرائيلي غير مسبوق للأسيرات خلال 2019

الإحصاء يعقد الاجتماع نصف السنوي السابع عشر مع أعضاء مجموعة التمويل الرئيسية

الإحصاء يعقد الاجتماع نصف السنوي السابع عشر مع أعضاء مجموعة التمويل الرئيسية

وفد من الاتحاد الأوروبي يزور المكتب الإقليمي للجنة الانتخابات في غزة

وفد من الاتحاد الأوروبي يزور المكتب الإقليمي للجنة الانتخابات في غزة

قيادي بالمنظمة: استثناء القدس من الانتخابات ينسجم مع الموقف الأمريكي

قيادي بالمنظمة: استثناء القدس من الانتخابات ينسجم مع الموقف الأمريكي

دعم لتجديد ولاية (أونروا) في الجمعية العامة للأمم المتحدة

دعم لتجديد ولاية (أونروا) في الجمعية العامة للأمم المتحدة

منوعات

أصالة تكشف سر عدم تعليقها على خبر انفصالها

أصالة تكشف سر عدم تعليقها على خبر انفصالها

فنانة عربية تثير الجدل بارتدائها ملابس الرجال والتدخين

فنانة عربية تثير الجدل بارتدائها ملابس الرجال والتدخين

هذه الممثلة المرأة الآسيوية الأكثر إثارة لعام 2019

هذه الممثلة المرأة الآسيوية الأكثر إثارة لعام 2019

خلافات نوال الزغبي وزوجها السابق إلى العلن

خلافات نوال الزغبي وزوجها السابق إلى العلن

موجة غضب عارمة ضد نتفليكس بسبب فيلم &#34;المسيح&#34;

موجة غضب عارمة ضد نتفليكس بسبب فيلم "المسيح"

أسلمت للزواج من سعيد.. قصة الأمريكية جينيفر جراوت صاحبة فيديو آية الكرسي

أسلمت للزواج من سعيد.. قصة الأمريكية جينيفر جراوت صاحبة فيديو آية الكرسي

تداول صورة للكينج محمد منير صدمت جمهوره

تداول صورة للكينج محمد منير صدمت جمهوره

من هي الممثلة السورية الشهيرة التي تُشبه ميغان ماركل؟

من هي الممثلة السورية الشهيرة التي تُشبه ميغان ماركل؟

بسبب فيديو محرج له.. هيا الشعيبي تنفجر غضباً وتهاجم: ما هذه التفاهة؟

بسبب فيديو محرج له.. هيا الشعيبي تنفجر غضباً وتهاجم: ما هذه التفاهة؟

ظهور سعد لمجرد بأحد &#34;مولات&#34; الرياض يُفجر غضب السعوديين

ظهور سعد لمجرد بأحد "مولات" الرياض يُفجر غضب السعوديين

عربي

أول تصريح من السيسي حول تطورات أزمة المصالحة مع قطر

أول تصريح من السيسي حول تطورات أزمة المصالحة مع قطر

تعيين حكومة كويتية جديدة برئاسة صباح خالد الصباح

تعيين حكومة كويتية جديدة برئاسة صباح خالد الصباح

الإمارات تُعلق على أزمتها مع السعودية رسمياً

الإمارات تُعلق على أزمتها مع السعودية رسمياً

رئيس الوكالة اليهودية: سنُعالج أملاك يهود الدول العربية

رئيس الوكالة اليهودية: سنُعالج أملاك يهود الدول العربية