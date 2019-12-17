أبو بكر: استهداف إسرائيلي غير مسبوق للأسيرات خلال 2019

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر إن العام 2019 شهد استهدافا واضحا للأسيرات بتحويلهن للاعتقال الإداري التعسفي، دون تهمة وبذريعة الملف السري.



ولفت خلال زيارته اليوم الثلاثاء، للأسير المحرر علاء برهم من بلدة كفر قدوم شرق محافظة قلقيلية، بمناسبة تحرره بعد أن أمضى 12 عاماً في سجون الاحتلال، إلى أن سلطات الاحتلال حولت ال يوم الأسير ة شذى حسن (20 عاما) من محافظة رام الله والبيرة، إلى الاعتقال الإداري ليرتفع عدد الأسيرات المعتقلات إداريًا إلى أربع أسيرات: الأسيرة آلاء البشير (23 عامًا) من قلقيلية، والأسيرة شروق البدن (25 عامًا) من بيت لحم ، والأسيرة بشرى الطويل (26 عامًا) من رام الله.



وأكد أن "سلطات الاحتلال حوّلت محاكمها العسكرية إلى أداة سياسية لتعميق معاناة شعبنا وأسرانا، بغطاء من القضاء الإسرائيلي المتساوق بشكل كلي مع جهاز المخابرات الإسرائيلية وضباط السجون، للتفنن في انتهاك القانون الدولي من خلال محاكم صورية وشكلية لا تتبع أصول المحاكمات أصلا".