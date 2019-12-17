شؤون فلسطينية

نقابات عمال فلسطين يُصدر وثيقة "مطالبات مجتمعية لإنقاذ التعليم الجامعي"

نقابات عمال فلسطين يُصدر وثيقة "مطالبات مجتمعية لإنقاذ التعليم الجامعي"
رام الله - دنيا الوطن
اصدر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بالشراكة مع الحملة الوطنية للمطالبة بتخفيض الرسوم الجامعية وثيقة مجتمعية دعت من خلالها  الشخصيات الفلسطينية والهيئات والمؤسسات الحقوقية والشبابية المختلفة بالتوقيع عليها.

وحسب الاتحاد، فإن الوثيقة تأتي إيماناً بأن التعليم في فلسطين أحد أدوات النضال الوطني، في مواجهة الاحتلال ومخططات التجهيل المتواصلة، وتأكيداً على أهمية التعليم في مجتمعنا الفلسطيني، وإيماناً منا بأن الحق في التعليم الجامعي حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، كفلته كافة المواثيق والأعراف الدولية والقوانين الفلسطينية، سيما في ظل الأوضاع الراهنة نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني اللذان أسسا لواقعاً كارثياً، ارتفعت خلاله معدلات انعدام الأمن الغذائي إلى 68%، والبطالة لأكثر من 53%، وفي صفوف الشباب لحوالي70% خلال العام 2018، وإلى تأجيل حوالي 35% من طلبة جامعات قطاع غزة لدراستهم الجامعية، لعدم قدرتهم علي دفع الرسوم، إلى جانب حرمان آلاف الطلبة من الحصول على شهاداتهم الجامعية بفعل سياسات احتجاز الشهادات.

من جانبها دعت الوثيقة إدارة الجامعات الى تبني نهج تعليمي وطني يراعي الأوضاع الاقتصادية الراهنة، بتخفيض الرسوم بحيث يتاح التعليم الجامعي للجميع، ويحظر طرد أو حرمان أي طالب، من إكمال مسيرته التعليمية بسبب الفقر، وإعادة النظر في سياسات المنح والقروض، وإلى تفعيل المسح الاجتماعي بناءً على معايير شفافة، تضمن وصول المساعدات إلى الطلبة الأكثر فقراً.

كما دعت الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتيه لزيادة وانتظام دعمها لموازنات الجامعات، والعمل على تشكيل مجلس أعلى للتعليم الجامعي، يعمل على بلورة خطة استراتيجية للارتقاء بالبحث العلمي ونوعية وجودة التعليم والبرامج المهنية وربطه بحاجات المجتمع المحلي والعمل على مراعاة خصوصية أبناء الموظفين واستقطاع الرسوم الجامعية من المستحقات المالية المتأخرة لهم لدي وزارة المالية بما يخفف من الازمة على أبنائهم الطلبة. 

وأكدت الوثيقة على ضرورة تفعيل الصندوق الوطني للتعليم العالي، والذي يكفل حق الفقراء وأبناء العاطلين عن العمل في التعليم الجامعي المجاني، أو من خلال قروض مؤجلة إلى ما بعد التخرج والالتحاق بسوق العمل، إلى جانب إيلاء التعليم الجامعي الحكومي اهتمام أكبر، بما يحفظ حقوق الفئات الفقيرة في الحق بالتعليم الجامعي.

وأكدت ضرورة اشراك مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، والقطاع الخاص ، للقيام بأدوار حقيقية لدعم وتمويل الجامعات باعتبارها أحد أبرز الأدوار المناطة بها وفقا لإعلان أبيدجان 2019.

وفي الختام طالبت بضرورة  العمل على تحييد قطاع التعليم عن التجاذبات السياسية وتداعيات الانقسام المقيت بهدف تعزيز الدور المهني وفق الخطة الوطنية للنهوض بالتعليم في كافة مراحله.

للإطلاع على الوثيقة اضغط هنا
  

 

 




أخبار ذات صلة

القوى الوطنية والاسلامية: إجراء الانتخابات استحقاق ديمقراطي ومدخل لإنهاء الانقسام

القوى الوطنية والاسلامية: إجراء الانتخابات استحقاق ديمقراطي ومدخل لإنهاء الانقسام

الإحصاء يطلق قاعدة البيانات التفاعلية للتجارة الخارجية المرصودة

الإحصاء يطلق قاعدة البيانات التفاعلية للتجارة الخارجية المرصودة

فلسطين تطلب عقد إجتماع طارئ للجامعة العربية

فلسطين تطلب عقد إجتماع طارئ للجامعة العربية

&#34;الخارجية&#34; تدين الإرهاب الإسرائيلي بحق شعبنا وترفض اعتبار انتقاد اسرائيل معاداة للسامية

"الخارجية" تدين الإرهاب الإسرائيلي بحق شعبنا وترفض اعتبار انتقاد اسرائيل معاداة للسامية

عائلة الأسير أحمد زهران تناشد التدخل للإفراج عنه وإنقاذ حياته

عائلة الأسير أحمد زهران تناشد التدخل للإفراج عنه وإنقاذ حياته

رئيس أساقفة البرازيل: العدل هو قيام دولة فلسطين وفق قرارات الشرعية الدولية

رئيس أساقفة البرازيل: العدل هو قيام دولة فلسطين وفق قرارات الشرعية الدولية

أبو بكر: استهداف إسرائيلي غير مسبوق للأسيرات خلال 2019

أبو بكر: استهداف إسرائيلي غير مسبوق للأسيرات خلال 2019

مركزية فتح: نحذر من &#34;المشاريع المشبوهة&#34; التي تُروج بقطاع غزة

مركزية فتح: نحذر من "المشاريع المشبوهة" التي تُروج بقطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

الإحصاء يطلق قاعدة البيانات التفاعلية للتجارة الخارجية المرصودة

الإحصاء يطلق قاعدة البيانات التفاعلية للتجارة الخارجية المرصودة

&#34;الخارجية&#34; تدين الإرهاب الإسرائيلي بحق شعبنا وترفض اعتبار انتقاد اسرائيل معاداة للسامية

"الخارجية" تدين الإرهاب الإسرائيلي بحق شعبنا وترفض اعتبار انتقاد اسرائيل معاداة للسامية

عائلة الأسير أحمد زهران تناشد التدخل للإفراج عنه وإنقاذ حياته

عائلة الأسير أحمد زهران تناشد التدخل للإفراج عنه وإنقاذ حياته

أبو بكر: استهداف إسرائيلي غير مسبوق للأسيرات خلال 2019

أبو بكر: استهداف إسرائيلي غير مسبوق للأسيرات خلال 2019

الإحصاء يعقد الاجتماع نصف السنوي السابع عشر مع أعضاء مجموعة التمويل الرئيسية

الإحصاء يعقد الاجتماع نصف السنوي السابع عشر مع أعضاء مجموعة التمويل الرئيسية

وفد من الاتحاد الأوروبي يزور المكتب الإقليمي للجنة الانتخابات في غزة

وفد من الاتحاد الأوروبي يزور المكتب الإقليمي للجنة الانتخابات في غزة

قيادي بالمنظمة: استثناء القدس من الانتخابات ينسجم مع الموقف الأمريكي

قيادي بالمنظمة: استثناء القدس من الانتخابات ينسجم مع الموقف الأمريكي

دعم لتجديد ولاية (أونروا) في الجمعية العامة للأمم المتحدة

دعم لتجديد ولاية (أونروا) في الجمعية العامة للأمم المتحدة

منوعات

أصالة تكشف سر عدم تعليقها على خبر انفصالها

أصالة تكشف سر عدم تعليقها على خبر انفصالها

فنانة عربية تثير الجدل بارتدائها ملابس الرجال والتدخين

فنانة عربية تثير الجدل بارتدائها ملابس الرجال والتدخين

هذه الممثلة المرأة الآسيوية الأكثر إثارة لعام 2019

هذه الممثلة المرأة الآسيوية الأكثر إثارة لعام 2019

خلافات نوال الزغبي وزوجها السابق إلى العلن

خلافات نوال الزغبي وزوجها السابق إلى العلن

موجة غضب عارمة ضد نتفليكس بسبب فيلم &#34;المسيح&#34;

موجة غضب عارمة ضد نتفليكس بسبب فيلم "المسيح"

أسلمت للزواج من سعيد.. قصة الأمريكية جينيفر جراوت صاحبة فيديو آية الكرسي

أسلمت للزواج من سعيد.. قصة الأمريكية جينيفر جراوت صاحبة فيديو آية الكرسي

تداول صورة للكينج محمد منير صدمت جمهوره

تداول صورة للكينج محمد منير صدمت جمهوره

من هي الممثلة السورية الشهيرة التي تُشبه ميغان ماركل؟

من هي الممثلة السورية الشهيرة التي تُشبه ميغان ماركل؟

بسبب فيديو محرج له.. هيا الشعيبي تنفجر غضباً وتهاجم: ما هذه التفاهة؟

بسبب فيديو محرج له.. هيا الشعيبي تنفجر غضباً وتهاجم: ما هذه التفاهة؟

ظهور سعد لمجرد بأحد &#34;مولات&#34; الرياض يُفجر غضب السعوديين

ظهور سعد لمجرد بأحد "مولات" الرياض يُفجر غضب السعوديين

عربي

أول تصريح من السيسي حول تطورات أزمة المصالحة مع قطر

أول تصريح من السيسي حول تطورات أزمة المصالحة مع قطر

تعيين حكومة كويتية جديدة برئاسة صباح خالد الصباح

تعيين حكومة كويتية جديدة برئاسة صباح خالد الصباح

الإمارات تُعلق على أزمتها مع السعودية رسمياً

الإمارات تُعلق على أزمتها مع السعودية رسمياً

رئيس الوكالة اليهودية: سنُعالج أملاك يهود الدول العربية

رئيس الوكالة اليهودية: سنُعالج أملاك يهود الدول العربية