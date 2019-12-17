وفد أمريكي يصل غزة متوجهاً للمستشفى الميداني شمال القطاع





وقال المكتب الإعلامي للمعابر، الثلاثاء: إن وفداً أمريكياً يتكون من 11 فرداً، متجهين إلى المستشفى الأمريكي قرب معبر بيت حانون/ايرز شمال القطاع.



يذكر أن مؤسسة (Friend Ships - Project - Camp Gaza) غير الحكومية الأمريكية، بدأت قبل أكثر من 20 يوما في تجهيز المستشفى الميداني الأمريكي قرب معبر بيت حانون "ايرز" شمال القطاع، حيث كان سابقا في سوريا، فيما لم يتم الإعلان عن موعد افتتاحه بعد.









رام الله - دنيا الوطنوصل وفد أمريكي إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/إيرز الإسرائيلي، في طريقه إلى المستشفى الميداني الأمريكي شمال القطاع.