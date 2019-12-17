لجنة الانتخابات ووفد أممي يناقشان الأمور التقنية لإجراء الانتخابات العامة

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رام الله - دنيا الوطن

استقبلت لجنة الانتخابات المركزية وفداً من الأمم المتحدة للاطلاع على التحضيرات الجارية للانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية.



والتقى الدكتور حنا ناصر رئيس اللجنة بالوفد الذي يترأسه ريتشارد غي مسؤول الشؤون الانتخابية في الشرق الأوسط بالأمم المتحدة، وأطلعهم على ما قامت به اللجنة من مشاورات بخصوص الانتخابات العامة، والتي أفضت الى قبول جميع الفصائل المشاركة بالانتخابات، وكذلك أطلعهم على التحديات التي تواجه عمل اللجنة مع الجانب الإسرائيلي لا سيما في مدينة القدس.



من جهة أخرى التقى الجهاز التنفيذي برئاسة المدير التنفيذي للجنة هشام كحيل مع الوفد، وبحث معه الأمور التقنية فيما يتعلق بالانتخابات المقبلة، وما تحتاجه اللجنة من أمور فنية لتنفيذ الانتخابات المقبلة.



ومن المقرر أن تستمر زيارة الوفد لمدة أسبوع، حيث تتمحور مهمته في تقييم البيئة العامة في فلسطين تحضيرا للانتخابات، وكذلك الاطلاع على الاحتياجات اللازمة لجميع الجهات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية عموما واحتياجات لجنة الانتخابات المركزية بشكل خاص، ومن ثم يقدم الوفد تقريرا للأمم المتحدة يتضمن نتائج البعثة.



ومن المقرر أن يعقد الوفد سلسلة من الاجتماعات في الضفة الغربية وقطاع غزة، مع الفصائل ومع مؤسسات المجتمع المدني والحكومة وجميع الجهات الشريكة في العملية الانتخابية، للاطلاع على آخر المستجدات بخصوص الانتخابات.