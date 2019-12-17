الإحصاء يعقد الاجتماع نصف السنوي السابع عشر مع أعضاء مجموعة التمويل الرئيسية

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رام الله - دنيا الوطن

عقد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني صباح اليوم الأربعاء، بمقره الرئيسي بمدينة رام الله، الاجتماع نصف السنوي السادس عشر مع أعضاء مجموعة التمويل الرئيسية للجهاز، حيث ترأس الاجتماع السيدة د. علا عوض، رئيس الإحصاء الفلسطيني وبمشاركة مساعدي رئيس الجهاز وعدد من المدراء العامين، عن الجانب الفلسطيني، بينما حضر عن جانب الممولين الرئيسيين، نينا شيدرب مديرة التعاون في الممثلية النرويجية، وعماد عبد الله من الممثلية النرويجية لدى دولة فلسطين.



وقد رحبت د. عوض بالحضور، وقدمت نبذة عن طبيعة وتطور عمل جهاز الإحصاء خلال الفترة السابقة.



وقد تناول الاجتماع اعتماد تقرير تقدم العمل الفني والمالي لبرنامج عمل الجهاز للنصف الأول من العام 2018، وكذلك نقاش واعتماد خطة وموازنة برنامج الجهاز للعام 2019. بالإضافة إلى استعراض الأنشطة والمشاريع التي يخطط الجهاز لتنفيذها وأهمها قيام الجهاز باستكمال تنفيذ النشر والتحليل لنتائج مشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017 وكذلك بدء التحضيرات الخاصة بالتعداد الزراعي 2020 وفقاً للخطة الموضوعة.



وقد أثنى الحضور على إنجازات الجهاز وتميزه في إدارة برامجه ومشاريعه في ظل الظروف الراهنة، بالإضافة إلى الإنجازات التي حققها خلال الفترة السابقة.