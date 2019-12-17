ما سبب الإغلاق والاعتصامات بجامعة بيرزيت؟

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خاص دنيا الوطن

أكدت نردين الميمي، مسؤولة الإعلام في جامعة بيرزيت، أن الجامعة شهدت اعتصامات وإضرابات، بسبب إقدام إدارة الجامعة على فض الاحتفالات، التي تُنظمها الأطر الطلابية، احتفالاً بانطلاقة تنظماتهم.



وأشارت الميمي في تصريح لـ"دنيا الوطن"، إلى أن الاحتفالات، شهدت إطلاق الألعاب النارية، والمظاهر العسكرية، وهذا ما يخالف سياسة إدارة الجامعة، لذلك تم فض الاحتفالات.



وأوضحت، أنه بسبب ذلك، نظم الطلاب اعتصامات وإضرابات داخل الجامعة، منوهة في الوقت ذاته إلى أن بداية الاعتصام، كانت مع احتفالية طلاب الجبهة الشعبية، بذكرى انطلاقتهم، والتي تم استخدام الألعاب النارية والمظاهر العسكرية فيها.



ونوهت مسؤولة الإعلام في جامعة بيرزيت، إلى أن يوم أمس الاثنين، شهد احتفالات لطلاب الكتلة الإسلامية، بذكرى انطلاقة حركة (حماس).