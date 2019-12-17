وفد من الاتحاد الأوروبي يزور المكتب الإقليمي للجنة الانتخابات في غزة



كما وحضر اللقاء إلي جانب الخالدي، كل من: رائد السموني، رئيس قسم الإجراءات الانتخابية، ورائد صقر، قسم العلاقات العامة في المكتب الإقليمي.



رام الله - دنيا الوطنالتقى يوم أمس، مدير المكتب الإقليمي للجنة الانتخابات المركزية، جميل الخالدي، بوفد أوروبي، يضم ليزا جوتوة، المستشار السياسي للمبعوث الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، وايريك بيورك، من مكتب الشؤون السياسية للاتحاد الأوروبي.وأطلع الخالدي، الوفد الزائر، الذي أبدى اهتمامه ودعمه لإجراء الانتخابات العامة، على آخر المستجدات المتعلقة بعقد الانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية، وجاهزية اللجنة من الناحية الفنية؛ لعقد هذه الانتخابات.