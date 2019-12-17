قيادي بالمنظمة: استثناء القدس من الانتخابات ينسجم مع الموقف الأمريكي

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اعتبر أمين عام جبهة التحرير، منسق القوى والفصائل، عضو اللجنة التنفيذية، واصل أبو يوسف، تصريحات القيادي في حركة حماس، موسى أبو مرزوق الأخيرة، بشأن استثناء القدس من الانتخابات العامة بـ "الأمر الخطير".



وأضاف أبو يوسف، لإذاعة (صوت فلسطين)، الثلاثاء، أن "قرار حركة حماس يتوافق مع الموقف الأميركي المتجاوز لحقوق شعبنا الثابتة من خلال تقديم أوراق مجانية للإدارة الأميركية وللاحتلال؛ لإخراج القدس من أي مفاوضات مقبلة، وتهويدها وتكريس الانقسام، وإنهاء إقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس".



وأكد أبو يوسف، على أن القدس مسألة رئيسة في معركة الانتخابات المقبلة، ولا يمكن إجراء الانتخابات بدونها، ولا يمكن لأي فصيل سياسي أن يشكل ورقة ضغط على القيادة، وعلى إرادة شعبنا بتجاوزه جميع الشرائع والمواثيق الدولية.



وأشار أبو يوسف، إلى أن "حماس أعلنت عن قبولها لإجراء الانتخابات من حيث الشكل، أما المضمون فهناك الكثير من القضايا بحاجة لتفسيرات، وتشكل عرقلة لإجراء الانتخابات"، وفق تعبيره.