شؤون فلسطينية

جبهة التحرير العربية: قرار المصالحة بحماس متربط بالقرار الإقليمي والدولي

جبهة التحرير العربية: قرار المصالحة بحماس متربط بالقرار الإقليمي والدولي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
هاجم نائب الأمين العام لجبهة التحرير العربية، محمود إسماعيل، حركة حماس، قائلاً: "إن حركة حماس في كل مرة تصدر تصريحات مقصودة ومعقدة؛ لعرقلة أي توجه إيجابي باتجاه المصالحة الوطنية والانتخابات، التي يجري الإعداد لإجرائها كمقدمة لعودة وحدة الصف الفلسطيني، أمام غطرسة الاحتلال بحق شعبنا".

وأوضح إسماعيل، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الثلاثاء، أن قرار المصالحة الوطنية بالنسبة لحماس، مرتبط بالقرار الإقليمي والدولي، وليس بقرار من غزة، مبيناً أن تصريحات الأخيرة بشأن الانتخابات، واستثناء القدس منها، تأتي ضمن هذا القرار الخارجي.

وقال إسماعيل: "حماس تتساوق مع المخطط الأمريكي الإسرائيلي، الذي يرتكز على تفتيت المنطقة العربية، وإعادة ترتيب الشرق الأوسط"، وفق تعبيره.

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