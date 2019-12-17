شؤون فلسطينية

حنا: استهداف المقدسات يهدف لإلغاء الحضور الفلسطيني في المدينة المقدسة

حنا: استهداف المقدسات يهدف لإلغاء الحضور الفلسطيني في المدينة المقدسة
رام الله - دنيا الوطن
عبرعطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، صباح اليوم، عن تضامنه وتعاطفه مع مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس، حيث أعلنت الأوقاف الإسلامية في المدينة المقدسة، يوم أمس، عن خطورة ما تقوم به الجمعيات الاستيطانية، بالقرب من المسجد الأقصى من حفريات وأنفاق، داعياً إلى وقف هذه الانتهاكات، مطالباً منظمة الأمم المتحدة و(يونيسكو) بالتحرك العاجل للكشف عن حقيقة ما تقوم به الجمعيات الاستيطانية في محيط المسجد الأقصى وفي البلدة القديمة من القدس، كما وأسفل البلدة القديمة.

وقد أعلنت طواقم الأوقاف عن رصدها لعمليات جمعية (العاد) الاستيطانية في البلدة القديمة، مؤكدة بأن هذه الانتهاكات إنما هي في غاية الخطورة، حيث إن الجمعيات الاستيطانية التي تنشط في محيط المسجد الأقصى والقدس القديمة، تقوم بعملية نقل لأكياس تحتوي على أحجار أثرية، والتي تم جمعها من الحفريات التي تقوم بها الجمعية مؤخراً في محيط المسجد الأقصى.

من الأهمية بمكان، وقف هذه الحفريات والانتهاكات، التي تستهدف الأراضي الوقفية، ولا يجوز لهذه الجمعيات الاستيطانية دخولها والحفر فيها.

وقال: إننا نقف إلى جانب الأوقاف الإسلامية في سعيها الدائم للحفاظ على الأقصى والأوقاف الإسلامية، مؤكدين بأن الاستهداف إنما يطالنا جميعاً، فلا يعلم أحد منا شيئاً عن الحفريات التي تتم، والأنفاق التي تبنى تحت الأرض في البلدة القديمة من القدس، وهي تهدد الأبنية التاريخية والأثرية والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس القديمة، كما أن المستوطنين المتطرفين، الذين يقتحمون الأقصى، هم ذاتهم الذين يستهدفون أوقافنا المسيحية المهددة والمستباحة من قبل الجمعيات الاستيطانية، بهدف سلبها وسرقتها من أصحابها الأصليين.

وتابع: في القدس كل شيء فلسطيني مسيحي أو إسلامي مستهدف ومستباح، وكلنا مهددون، ويراد لنا أن نتحول إلى ضيوف في مدينتنا المقدسة.

ووجه النداء إلى المرجعيات الروحية المسيحية والإسلامية في العالم وإلى الأحرار من أبناء أمتنا العربية وإلى كل أصدقائنا المنتشرين في كل مكان بضرورة، أن يتابعوا ما يحدث في مدينة القدس، وما يحدث في القدس، هو أخطر بكثير مما يتوقعه البعض.

وأكد أنه مخطط استعماري احتلالي، يهدف إلى تهويد وأسرلة كل شيء، ولا يستثنى من ذلك أحد على الإطلاق، وعلى الجميع أن يتحملوا مسؤولياتهم الإنسانية والدينية والأخلاقية والوطنية.

قال لا تتركوا مدينة القدس لوحدها تقارع جلاديها فالقدس تتعرض لنكبة جديدة ومتجددة والأخطار المحدقة بالقدس، انتقلت إلى مرحلة خطيرة، إذ إن كل شيء فلسطيني في المدينة المقدسة يراد سرقته وابتلاعه وتشويهه.

إننا في الوقت الذي فيه نتضامن مع الاوقاف الاسلامية وهي التي تتصدى للمتآمرين  على الاقصى والاوقاف الاسلامية فإننا نقول للقاصي والداني بأن اوقافنا المسيحية هي مستهدفة ومستباحة ايضا ويراد من خلالها تصفية اوقافنا واضعاف وتهميش والغاء الحضور المسيحي في المدينة المقدسة لا بل الحضور الفلسطيني برمته.

وقد جاءت كلمات المطران هذه، لدى استقباله، وفداً من الأوقاف الإسلامية صباح اليوم.

أخبار ذات صلة

الإحصاء يعقد الاجتماع نصف السنوي السابع عشر مع أعضاء مجموعة التمويل الرئيسية

الإحصاء يعقد الاجتماع نصف السنوي السابع عشر مع أعضاء مجموعة التمويل الرئيسية

وفد من الاتحاد الأوروبي يزور المكتب الإقليمي للجنة الانتخابات في غزة

وفد من الاتحاد الأوروبي يزور المكتب الإقليمي للجنة الانتخابات في غزة

قيادي بالمنظمة: استثناء القدس من الانتخابات ينسجم مع الموقف الأمريكي

قيادي بالمنظمة: استثناء القدس من الانتخابات ينسجم مع الموقف الأمريكي

دعم لتجديد ولاية (أونروا) في الجمعية العامة للأمم المتحدة

دعم لتجديد ولاية (أونروا) في الجمعية العامة للأمم المتحدة

جبهة التحرير العربية: قرار المصالحة بحماس متربط بالقرار الإقليمي والدولي

جبهة التحرير العربية: قرار المصالحة بحماس متربط بالقرار الإقليمي والدولي

قيادي فتحاوي يكشف ملفات النقاش باجتماع اللجنة المركزية اليوم

قيادي فتحاوي يكشف ملفات النقاش باجتماع اللجنة المركزية اليوم

بركة: الفلسطينيون لا ينحازون لأي طرف لبناني ونحترم قرار عدم التدخل بالتظاهرات

بركة: الفلسطينيون لا ينحازون لأي طرف لبناني ونحترم قرار عدم التدخل بالتظاهرات

جرافات الاحتلال تهدم شقة في العيساوية

جرافات الاحتلال تهدم شقة في العيساوية

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

الإحصاء يعقد الاجتماع نصف السنوي السابع عشر مع أعضاء مجموعة التمويل الرئيسية

الإحصاء يعقد الاجتماع نصف السنوي السابع عشر مع أعضاء مجموعة التمويل الرئيسية

وفد من الاتحاد الأوروبي يزور المكتب الإقليمي للجنة الانتخابات في غزة

وفد من الاتحاد الأوروبي يزور المكتب الإقليمي للجنة الانتخابات في غزة

دعم لتجديد ولاية (أونروا) في الجمعية العامة للأمم المتحدة

دعم لتجديد ولاية (أونروا) في الجمعية العامة للأمم المتحدة

حنا: استهداف المقدسات يهدف لإلغاء الحضور الفلسطيني في المدينة المقدسة

حنا: استهداف المقدسات يهدف لإلغاء الحضور الفلسطيني في المدينة المقدسة

مستوطنون يُخربون مُعدات تعمل على تعبيد وتأهيل طرق بالأغوار

مستوطنون يُخربون مُعدات تعمل على تعبيد وتأهيل طرق بالأغوار

جيش الاحتلال يحتجز شابًا من الجلمة ويستجوب عدداً من المواطنين

جيش الاحتلال يحتجز شابًا من الجلمة ويستجوب عدداً من المواطنين

عيسى: انتهاك إسرائيل لحرية العبادة يعد شكلاً من أشكال التمييز العنصري

عيسى: انتهاك إسرائيل لحرية العبادة يعد شكلاً من أشكال التمييز العنصري

وزير صحة جزرالمالديف يُشيد بالخبرات الفلسطينية في مجال الطوارئ والإسعاف

وزير صحة جزرالمالديف يُشيد بالخبرات الفلسطينية في مجال الطوارئ والإسعاف

منوعات

أسلمت للزواج من سعيد.. قصة الأمريكية جينيفر جراوت صاحبة فيديو آية الكرسي

أسلمت للزواج من سعيد.. قصة الأمريكية جينيفر جراوت صاحبة فيديو آية الكرسي

تداول صورة للكينج محمد منير صدمت جمهوره

تداول صورة للكينج محمد منير صدمت جمهوره

من هي الممثلة السورية الشهيرة التي تُشبه ميغان ماركل؟

من هي الممثلة السورية الشهيرة التي تُشبه ميغان ماركل؟

بسبب فيديو محرج له.. هيا الشعيبي تنفجر غضباً وتهاجم: ما هذه التفاهة؟

بسبب فيديو محرج له.. هيا الشعيبي تنفجر غضباً وتهاجم: ما هذه التفاهة؟

ظهور سعد لمجرد بأحد &#34;مولات&#34; الرياض يُفجر غضب السعوديين

ظهور سعد لمجرد بأحد "مولات" الرياض يُفجر غضب السعوديين

سارة الطباخ تعلق على خطوبة خطيبها السابق محمد الشرنوبي

سارة الطباخ تعلق على خطوبة خطيبها السابق محمد الشرنوبي

سالي عبدالسلام تكشف عن مرضها وتطلب الدعاء من جمهورها

سالي عبدالسلام تكشف عن مرضها وتطلب الدعاء من جمهورها

خالد سليم يكشف سر خسارته 34 كيلو جراماً من وزنه

خالد سليم يكشف سر خسارته 34 كيلو جراماً من وزنه

مغنية أمريكية شهيرة تردد آية الكرسي

مغنية أمريكية شهيرة تردد آية الكرسي

بعد أزمة الفيديوهات مع خالد يوسف.. صور جديدة لشيما الحاج تثير الجدل

بعد أزمة الفيديوهات مع خالد يوسف.. صور جديدة لشيما الحاج تثير الجدل

عربي

رئيس الوكالة اليهودية: سنُعالج أملاك يهود الدول العربية

رئيس الوكالة اليهودية: سنُعالج أملاك يهود الدول العربية

مأساة جديدة على سواحل المتوسط.. سبع جثث لمهاجرين

مأساة جديدة على سواحل المتوسط.. سبع جثث لمهاجرين

ليلة غضب واشتباكات واعتقالات وسط بيروت وجرحى وحرق خيام

ليلة غضب واشتباكات واعتقالات وسط بيروت وجرحى وحرق خيام

العاهل الأردني يُوعز بإعادة هيكلة المنظومة الأمنية

العاهل الأردني يُوعز بإعادة هيكلة المنظومة الأمنية