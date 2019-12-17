بركة: الفلسطينيون لا ينحازون لأي طرف لبناني ونحترم قرار عدم التدخل بالتظاهرات

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خاص دنيا الوطن

أكد عضو مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة (حماس)، على بركة، أن حركته تتواصل مع جميع الأطراف اللبنانية في الوقت الحالي؛ على الرغم من انشغال القوى اللبنانية بشأنهم الداخلي.



وقال بركة لـ"دنيا الوطن": إن الشعب الفلسطيني في لبنان، لا يتدخل في الشأن اللبناني الداخلي، ويوجد قرار من قبل هيئة العمل المشترك، بعدم التدخل في التظاهرات اللبنانية، لأنها شأن داخلي يتعلق باللبنانيين أنفسهم، كما أن الفلسطينيين، حريصون على السلم الأهلي في البلد، الذي يستضيفهم.



وأوضح، أن الفلسطينيين في لبنان على مسافة واحدة من جميع الفرقاء اللبنانيين، ولا ينحازون لطرف على حساب الآخر، لأن الأهم هو مصلحة لبنان، الذي استقراره مصلحة فلسطينية وعربية.