جرافات الاحتلال تهدم شقة في العيساوية

هدمت جرافات بلدية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، شقة سكنية للمواطن حاتم خليل حسين في بلدة العيسوية بمدينة القدس.





واقتحمت قوات الاحتلال وآلياته، برفقة أعداد كبيرة من طواقم البلدية والقوات الشرطية الإسرائيلية البلدة من مدخلها الشرقي، ثم حاصروا بناية المواطن حاتم خليل وشرعوا بإخراج قاطنيها من الطابق السفلي وباشروا بعملية هدم طابق الثاني للبناية.





يذكر أن صاحب المنزل لا يستطيع التحرك بعد إصابته بشلل نصفي خلال هدم منزله عام 2009، وأوضح المواطن حاتم خليل: أن "هذه المرة الرابعة تهدم بلدية الاحتلال منشأة لي، في ذات المكان، هذه المرة للطابق الثاني والذي شرعت ببنائه قبل 6 أشهر."





من جهتها أوضحت زوجته، أنهم توجهوا للبلدية لترخيص المنزل والأسبوع الماضي عقدت جلسة ولم يتم إصدار قرار بهدمه لتأتي المفاجأة اليوم بعملية الاقتحام والهدم.





رام الله - دنيا الوطن