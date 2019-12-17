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دولي

الجيش الإسرائيلي يدرس إلغاء صافرات الإنذار

الجيش الإسرائيلي يدرس إلغاء صافرات الإنذار
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الثلاثاء، عن وجود توجه لدى قيادة الجيش الإسرائيلي بإلغاء تفعيل صفارات الإنذار في المدن الإسرائيلية. 

وأوضحت الصحيفة، أنه بسبب ارتفاع عدد المصابين بالهلع في صفوف المستوطنين لحظة انطلاق صافرات الإنذار، فإن قيادة الجيش تدرس عدم تفعيل صفارات الإنذار والاعتماد فقط على القبة الحديدية. 

ووفقاً للصحيفة، المقترح لا يشمل أيام الطوارئ والعمليات، فيما تفضل قيادة الجبهة الداخلية عدم المجازفة والاستمرار على السياسات الحالية.

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