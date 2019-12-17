الإعدام للرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف بتهمة "الخيانة العظمى"

أصدرت محكمة باكستانية، اليوم الثلاثاء، حكماً بالإعدام على الرئيس الباكستاني السابق، برويز مشرف، موجهةً له تهمة "الخيانة العظمى".



وحسب قناة (جيو تي في) الباكستانية؛ فإن "محكمة خاصة، شكلت لمحاكمة الرئيس السابق، قائد الجيش المتقاعد، برويز مشرف، أصدرت حكماً بالإعدام بتهمة الخيانة العظمى، وأن المحكمة بمراجعة البلاغات والسجلات والحقائق لثلاثة أشهر، وجدت مشرف مذنباً بتلك التهمة وفق الدستور".



وكانت محكمة في إسلام أباد، أصدرت في 2015 مذكرة اعتقال بحق الرئيس السابق برويز مشرف، وذلك على هامش قضية اغتيال الزعيم الديني غازي عبد الرشيد، خلال اقتحام المسجد الأحمر في إسلام آباد في عام 2007.



ويلاحق مشرف من قبل القضاء الباكستاني، بتهمة تتعلق بخيانة الدولة، وكذلك في 4 قضايا أخرى، ووفقاً للتحقيق ارتكب مشرف جريمة خيانة الدولة في عام 2007 وذلك خلال شغله لمنصب رئيس باكستان في 2001-2008 عندما فرض حالة الطوارئ، وأمر باعتقال أعضاء المحكمة العليا.



ويعاقب القانون الباكستاني على جريمة خيانة الدولة بالإعدام، أو السجن المؤبد، حيث تم فتح قضية خيانة الدولة ضده في عام 2013 بطلب من الحكومة، وقامت وزارة الداخلية بضم اسمه إلى "القائمة السوداء" التي وضعتها الوزارة.

رام الله - دنيا الوطن