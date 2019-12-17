مستوطنون يُخربون مُعدات تعمل على تعبيد وتأهيل طرق بالأغوار

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رام الله - دنيا الوطن

ألحق مستوطنون، خراباً بمعدات ثقيلة، تعمل على تعبيد وتأهيل طرق في الأغوار، مملوكة للمقاول صلاح الزايد من جنين.



وأكد الزايد، أن مستوطنين، أقدموا وللمرة الثانية على تخريب معداته التي تعمل ضمن مشروع شق طرق وتعبيد في الأغوار، وذلك بتقطيع أسلاك الكهرباء بها، ووضع رمال في محركاتها وداخل خزانات الوقود، لافتاً إلى أنه تقدم بشكوى للارتباط الفلسطيني بهذا الخصوص.