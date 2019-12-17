شؤون فلسطينية

الكونغرس يرفض طلب إدارة ترامب رصد 175 مليون دولار لـ (صفقة القرن)

الكونغرس يرفض طلب إدارة ترامب رصد 175 مليون دولار لـ (صفقة القرن)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية: إن الكونجرس الأمريكي، رفض طلب البيت الأبيض، رصد ميزانية من أجل تمويل (صفقة القرن)، مشيرةً إلى أن ذلك لاعتبارات مالية وليست سياسية.

ووفقاً للصحيفة، فقد رفض الكونغرس، طلب البيت الأبيض للحصول على 175 مليون دولار للترويج لبرنامج السلام في الشرق الأوسط أو ما تسمى (صفقة القرن)، وهي الخطة التي يدعي البيت الأبيض، أنها ترمي إلى حل الصراع الإسرائيلي-  الفلسطيني، حيث كان من المقرر الإعلان عنها رسمياً خلال عام 2019، بيد أن الرئيس دونالد ترامب، قرر تأجيل ذلك بسبب إعادة انتخابات الكنيست للمرة الثالثة.

وخلال تحضيرات البيت الأبيض في آذار/مارس الماضي للإعلان عن (تفاصيل صفقة القرن)، حيث كان من المفروض الإعلان عنها ما بعد انتخابات الكنيست، التي جرت في نيسان/ أبريل الماضي، طلبت الإدارة من الكونغرس تخصيص 175 مليون دولار لإنشاء "صندوق دبلوماسي"، وخططت لتقديم الحوافز المالية للسلطة الفلسطينية؛ للدخول في مفاوضات حول الخطة.

ويستدل من مقترح الميزانية التي قدمها البيت الأبيض، أن الغرض من الصندوق، هو السماح "بالمرونة" في حالة حدوث تقدم في الاتصالات السياسية مع الفلسطينيين.

وتأمل الإدارة الأميركية، أنه في حالة رفض الفلسطينيون مناقشة خطة السلام، يمكن استخدام الميزانية الخاصة لمكافأة الدول في العالم العربي، التي توافق على اتخاذ مبادرات دبلوماسية تجاه إسرائيل.

وأمس الاثنين، تم نشر وثيقة الميزانية الرسمية للكونغرس للعام 2020 في الولايات المتحدة، والتي تستند إلى اتفاقات بين قادة الحزب الجمهوري، والحزب الديمقراطي، وفي فصل مخصص للشرق الأوسط، تم رفض طلب ميزانية البيت الأبيض.

وقالت الوثيقة: إن "الاتفاق بين الحزبين بشأن الميزانية، يشمل أيضاً رصد مبلغ 175 مليون دولار لصندوق الدبلوماسية في الشرق الأوسط"، فاجأ الرفض البيت الأبيض.

وأوضح أحد أعضاء الكونغرس المشاركين في مفاوضات الميزانية لصحيفة (هآرتس) أن قرار رفض الطلب اتخذ لأسباب مالية غير سياسية، علماً أن الرفض فاجأ البيت الأبيض.

وأضاف: "إحدى الحجج ضد طلب البيت الأبيض، كانت.. لا أحد يعتقد أن هذا البرنامج سوف ينشر في أي وقت قريب، فلماذا ينفق عليه"، لافتاً إلى أن الإدارة الأميركية، لم تحدد موعداً نهائياً لنشر الخطة منذ أيار/ مايو الماضي، حيث فشل بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة بعد انتخابات نيسان/ أبريل 2019.

وتجدر الإشارة إلى أنه قبل شهرين، زار مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وصهره، جاريد كوشنر، وهو الشخص الذي عمل على صياغة (صفقة القرن)، إسرائيل، والتقى برئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وأيضاً اجتمع برئيس تحالف (أزرق أبيض)، بيني غانتس.

أخبار ذات صلة

بركة: الفلسطينيون لا ينحازون لأي طرف لبناني ونحترم قرار عدم التدخل بالتظاهرات

بركة: الفلسطينيون لا ينحازون لأي طرف لبناني ونحترم قرار عدم التدخل بالتظاهرات

جرافات الاحتلال تهدم شقة في العيساوية

جرافات الاحتلال تهدم شقة في العيساوية

مستوطنون يُخربون مُعدات تعمل على تعبيد وتأهيل طرق بالأغوار

مستوطنون يُخربون مُعدات تعمل على تعبيد وتأهيل طرق بالأغوار

جيش الاحتلال يحتجز شابًا من الجلمة ويستجوب عدداً من المواطنين

جيش الاحتلال يحتجز شابًا من الجلمة ويستجوب عدداً من المواطنين

لماذا ترفض إسرائيل إجراء الانتخابات في القدس؟

لماذا ترفض إسرائيل إجراء الانتخابات في القدس؟

عيسى: انتهاك إسرائيل لحرية العبادة يعد شكلاً من أشكال التمييز العنصري

عيسى: انتهاك إسرائيل لحرية العبادة يعد شكلاً من أشكال التمييز العنصري

وزير صحة جزرالمالديف يُشيد بالخبرات الفلسطينية في مجال الطوارئ والإسعاف

وزير صحة جزرالمالديف يُشيد بالخبرات الفلسطينية في مجال الطوارئ والإسعاف

الاحتلال يُحول الأسيرة شذى حسن للاعتقال الإداري

الاحتلال يُحول الأسيرة شذى حسن للاعتقال الإداري

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

مستوطنون يُخربون مُعدات تعمل على تعبيد وتأهيل طرق بالأغوار

مستوطنون يُخربون مُعدات تعمل على تعبيد وتأهيل طرق بالأغوار

جيش الاحتلال يحتجز شابًا من الجلمة ويستجوب عدداً من المواطنين

جيش الاحتلال يحتجز شابًا من الجلمة ويستجوب عدداً من المواطنين

عيسى: انتهاك إسرائيل لحرية العبادة يعد شكلاً من أشكال التمييز العنصري

عيسى: انتهاك إسرائيل لحرية العبادة يعد شكلاً من أشكال التمييز العنصري

وزير صحة جزرالمالديف يُشيد بالخبرات الفلسطينية في مجال الطوارئ والإسعاف

وزير صحة جزرالمالديف يُشيد بالخبرات الفلسطينية في مجال الطوارئ والإسعاف

الاحتلال يُحول الأسيرة شذى حسن للاعتقال الإداري

الاحتلال يُحول الأسيرة شذى حسن للاعتقال الإداري

عشراوي تدين فتح البرازيل مكتبا تجاريا لها بالقدس وتصفها بالخطوة بالمستفزة والخطيرة

عشراوي تدين فتح البرازيل مكتبا تجاريا لها بالقدس وتصفها بالخطوة بالمستفزة والخطيرة

حماس: على قيادة السلطة وفتح وقف تلاعبهم بموضوع الانتخابات

حماس: على قيادة السلطة وفتح وقف تلاعبهم بموضوع الانتخابات

البرغوثي: (صفقة القرن) مرفوضة جملة وتفصيلاً

البرغوثي: (صفقة القرن) مرفوضة جملة وتفصيلاً

منوعات

من هي الممثلة السورية الشهيرة التي تُشبه ميغان ماركل؟

من هي الممثلة السورية الشهيرة التي تُشبه ميغان ماركل؟

بسبب فيديو محرج له.. هيا الشعيبي تنفجر غضباً وتهاجم: ما هذه التفاهة؟

بسبب فيديو محرج له.. هيا الشعيبي تنفجر غضباً وتهاجم: ما هذه التفاهة؟

ظهور سعد لمجرد بأحد &#34;مولات&#34; الرياض يُفجر غضب السعوديين

ظهور سعد لمجرد بأحد "مولات" الرياض يُفجر غضب السعوديين

سارة الطباخ تعلق على خطوبة خطيبها السابق محمد الشرنوبي

سارة الطباخ تعلق على خطوبة خطيبها السابق محمد الشرنوبي

سالي عبدالسلام تكشف عن مرضها وتطلب الدعاء من جمهورها

سالي عبدالسلام تكشف عن مرضها وتطلب الدعاء من جمهورها

خالد سليم يكشف سر خسارته 34 كيلو جراماً من وزنه

خالد سليم يكشف سر خسارته 34 كيلو جراماً من وزنه

مغنية أمريكية شهيرة تردد آية الكرسي

مغنية أمريكية شهيرة تردد آية الكرسي

بعد أزمة الفيديوهات مع خالد يوسف.. صور جديدة لشيما الحاج تثير الجدل

بعد أزمة الفيديوهات مع خالد يوسف.. صور جديدة لشيما الحاج تثير الجدل

مادونا تواعد راقصًا أصغر من نصف عمرها

مادونا تواعد راقصًا أصغر من نصف عمرها

لماذا كانت ترفض أم كلثوم الحديث مع الجمهور من على المسرح؟

لماذا كانت ترفض أم كلثوم الحديث مع الجمهور من على المسرح؟

عربي

مأساة جديدة على سواحل المتوسط.. سبع جثث لمهاجرين

مأساة جديدة على سواحل المتوسط.. سبع جثث لمهاجرين

العاهل الأردني يُوعز بإعادة هيكلة المنظومة الأمنية

العاهل الأردني يُوعز بإعادة هيكلة المنظومة الأمنية

أول قاض حاكم صدام حسين يُفجر مفاجأة بشأن إعدامه

أول قاض حاكم صدام حسين يُفجر مفاجأة بشأن إعدامه

تونس تُدشّن أكبر معلم يُخلّد القضية الفلسطينية

تونس تُدشّن أكبر معلم يُخلّد القضية الفلسطينية