جيش الاحتلال يحتجز شابًا من الجلمة ويستجوب عدداً من المواطنين

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رام الله - دنيا الوطن

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، شاباً بمحاذاة (معسكر الجلمة)، واستجوبت العديد من المواطنين.



وأفادت وكالة (وفا) الرسمية، بأن قوات الاحتلال، احتجزت الشاب أحمد ناظم أبو فرحة، لعدة ساعات داخل المعسكر، قبل أن تخلي سبيله، فيما استجوبت العديد من المواطنين على الحاجز.



يذكر، أن قوات الاحتلال، كانت قد هدمت وصادرت ما يقارب 25 بسطة حتى أمس، بالقرب من حاجز (الجلمة) العسكري المقام على أراضي القرية، بحجة عدم الترخيص.