لماذا ترفض إسرائيل إجراء الانتخابات في القدس؟

كشفت قناة (كان) الإسرائيلية، الأسباب التي تدفع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية؛ لرفض إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس، مشيرةً إلى أن إسرائيل لاتزال تناقش مسألة السماح بإجراء الانتخابات بالمدينة.



وأوضحت القناة، أن جهات في المؤسسة الأمنية، تعارض هذه الخطوة، تحت مزاعم أن "السماح بها هو بمثابة ضربة للسيادة الإسرائيلية في القدس، وإعطاء الضوء الأخضر لدعاية ونشاط حركة حـماس".



وأضافت القناة، أن السبب الآخر، الذي يدفع الأمن الإسرائيلي لمنع الانتخابات في القدس، هو "إمكانية مساهمتها في تعزيز قوة حركة فتح إذا فازت".

رام الله - دنيا الوطن