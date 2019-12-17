بومبيو يُهاجم الديمقراطيين: تصريحاتكم ونقدكم بشأن الاستيطان بالضفة الغربية "غبي"

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية: إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بعث برسالة قوية لأعضاء الكونغرس الديمقراطيين، الذين هاجموا بيانه بشأن مكانة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية.



وقال بومبيو لأعضاء الكونجرس: إنه يرفض تصريحاتهم بشكل مطلق وادعاءاتهم، واصفاً نقدهم بالغبي، ويؤكد أنه كان هو الذي أعاد السياسة الأمريكية إلى النهج التقليدي، بعد انحراف إدارة أوباما، عما كان متبعًا منذ عقود.





وقال بومبيو: إنه من أجل إضفاء الشرعية على قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي أضر إسرائيل بشدة، فإن وزير خارجية أوباما، جون كيري، هو الذي غير السياسة، عندما أعلن أن المستوطنات تنتهك القانون الدولي، وقال "لقد تم ذلك لتبرير محاولة إدارة أوباما الفاشلة خيانة إسرائيل بالمصادقة على قرار 2334".



وأوضح وزير الخارجية، أن خطوة أوباما، هي التي أوقفت عملية السلام، وألحقت الأذى بالفلسطينيين: "إن ابتعاد إدارة أوباما عن الدعم التاريخي لإسرائيل، لم يفعل شيئًا لتعزيز السلام".



وقال: إن تأكيد كيري بأن إسرائيل تنتهك القانون الدولي، شجع الفلسطينيين على التوجه إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي- وهي خطوة أجبرت الولايات المتحدة، وفقاً للقانون الأمريكي، على إغلاق مكتبهم في واشنطن.