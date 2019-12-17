شؤون فلسطينية

وزير صحة جزرالمالديف يُشيد بالخبرات الفلسطينية في مجال الطوارئ والإسعاف

وزير صحة جزرالمالديف يُشيد بالخبرات الفلسطينية في مجال الطوارئ والإسعاف
رام الله - دنيا الوطن
أشاد وزير صحة جزر المالديف، د. عبد الله أمين، بخبرات الطواقم الطبية الفلسطينية، خصوصاً في مجال الطوارئ والإسعاف.

جاء ذلك، خلال لقاء عقدته وزيرة الصحة د. مي الكيلة، مع نظيرها المالديفي، على هامش أعمال الدورة السابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة لدول منظمة التعاون الإسلامي، في أبو ظبي.

وبحث الوزيران، إمكانية استضافة أطباء من جزر المالديف للتدرب في المستشفيات الفلسطينية، وابتعاث أطباء فلسطينيين لتدريب الطواقم الطبية المالديفية.

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