رئيس الوكالة اليهودية: سنُعالج أملاك يهود الدول العربية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية: إنه في أعقاب ما كشفته عن الحجم الهائل للممتلكات التي خلفها اليهود في الدول العربية وإيران، بعد طردهم من بلدانهم والهجرة إلى إسرائيل، والتي تبلغ 150 مليار دولار، تؤكد وزارة الخارجية، أنه "لا يمكن التحدث عن اللاجئين دون التحدث عن اللاجئين اليهود من الدول العربية ومن إيران".



وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس: إن "تجاهل قضية اللاجئين اليهود، الذين عاشوا في بلدان عربية منذ قرون، وأجبروا على المغادرة والهرب، يخدم الدعاية الفلسطينية، ولا يمكن تفسير التاريخ، وبالتأكيد ليس تاريخ الصراع، دون الاعتراف بعمق قصة المجتمعات اليهودية النازحة".



ونقلت الصحيفة، عن رئيس الوكالة اليهودية، يتسحاق هرتسوغ، قوله: "تعتزم الوكالة اليهودية، عقد مؤتمر مهم في المستقبل القريب؛ لمناقشة سبل إضافية لزيادة الوعي بهذه القضية، ومن المهم أن تتم رواية مشكلة الممتلكات المصادرة، ومعالجتها على مختلف المستويات".