الاحتلال يُحول الأسيرة شذى حسن للاعتقال الإداري

حولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الأسيرة شذى حسن (20 عامًا) من محافظة رام الله والبيرة، إلى الاعتقال الإداري لمدة ثلاثة شهور.





وقال نادي الأسير: إن تحويل الأسيرة حسن إلى الاعتقال الإداري، يرفع عدد الأسيرات المعتقلات إداريًا إلى أربع أسيرات، وهن: الأسيرة آلاء البشير (23 عامًا) من قلقيلية، اُعتقلت في الـ 24 من تموز/ يوليو 2019، والأسيرة شروق البدن (25 عامًا) من بيت لحم، اُعتقلت في الـ 25 من تموز/ يوليو 2019، والأسيرة بشرى الطويل (26 عامًا) من رام الله، اُعتقلت في الـ 11 من كانون الأول/ ديسمبر 2019، بالإضافة إلى الأسيرة شذى حسن (20 عامًا) من رام الله، والتي اُعتقلت بتاريخ 12 من كانون الأول/ ديسمبر 2019.





يُشار إلى أن عدد الأسيرات في معتقلات الاحتلال، وصل إلى (42) أسيرة، بينهن (38) أسيرة في معتقل (الدامون) وأربع أسيرات في معتقل (هشارون)، بينهن أسيرة قاصر، وهي الأسيرة أفنان أبو سنينة (17 عامًا) من محافظة الخليل.





ومن الجدير ذكره، أن الاحتلال اعتقل منذ بداية العام الجاري، حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، (110) أسيرات.

رام الله - دنيا الوطن