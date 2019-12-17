حماس: على قيادة السلطة وفتح وقف تلاعبهم بموضوع الانتخابات

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت حركة حماس أن موقفها كان واضحاً وحاسماً من البداية بأن الانتخابات يجب أن تجري في القدس والضفة وغزة.



وقال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، في تصريحات صحفية، إنه لا يجب أن نستسلم لإرادة الاحتلال اذا حاول منع الانتخابات في القدس، بل يجب أن ندير عملية اشتباك سياسي وإعلامي وشعبي مع الاحتلال حتى نجبره على إجراء الانتخابات في القدس.



وأوضح أنه "على قيادة السلطة وحركة فتح وقف تلاعبهم بموضوع الانتخابات واتخاذ موقف واضح بضرورة إنجاز هذا المسار الوطني".



وأضاف قاسم: "مزايدات فتح الكاذبة هي محاولة للتغطية على التلكؤ في إصدار مرسوم رئاسي لتحديد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية".



وأشار إلى أن السلطة "تستجدي" الاحتلال في موضوع الانتخابات في القدس بينما الأصل أن يتم بناء استراتيجية اشتباك مع الاحتلال.



ونوه قاسم إلى أن موقف حماس والفصائل كان واضحاً بضرورة عقد لقاء وطني مقرر من أجل أن نناقش كيف ننجح العملية الانتخابية، وخاصة في القدس المحتلة.