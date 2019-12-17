البرغوثي: (صفقة القرن) مرفوضة جملة وتفصيلاً

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

وصف مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، ما تسرب من تفصيلات عما يسمى (صفقة القرن) بأنه "خزعبلات تدل على جهل كامل بالشعب الفلسطيني ومواقفه" وإن كانت تدل أيضاً على أن فريق الصفقة برئاسة كوشنر، يعمل بدوام كامل لصالح نتنياهو، ومن يمثلهم من متطرفين عنصريين مسؤولين عن إنشاء نظام (الأبرتهايد) الأسوأ في تاريخ البشرية.



وقال البرغوثي: إن الفلسطينيين بكافة اتجاهاتهم، رفضوا، ويرفضون قبول أو التعاطي مع أفكار الصفقة المطروحة، لأنهم يدركون أنها ليست سوى خطة لتصفية حقوق الشعب الفلسطيني، وإخضاعه لنظام يمزج بين عبودية الاحتلال غير الشرعي، ونظام تمييز وقمع عنصري شرس.



وأكد أن إسرائيل تقوم بدعم أمريكي بمحاولة تطبيق (صفقة القرن) من جانب واحد، كما جرى في القدس والجولان ومخططات ضم الأغوار، غير أن كل ذلك، سيبقى فاقداً للشرعية والديمومة ما دام الشعب الفلسطيني مصمماً على رفضه ومقاومته.



ودعا البرغوثي إلى الرد على ما نشر من أفكار خطيرة، بالإسراع في إنهاء الخلافات الفلسطينية الداخلية، وتوحيد الصف الوطني، وتبني استراتيجية جامعة، تركز على مقاومة مخططات تصفية القضية الفلسطينية، وتعزيز مقومات صمود الفلسطينيين على أرض وطنهم فلسطين، وتحريرها من نظام (الأبرتهايد) والاحتلال العنصري.