الاحتلال يهدم منزلًا في العيسوية

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رام الله - دنيا الوطن

هدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلا في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة؛ بحجة البناء دون ترخيص.



ووفق ما نقلت وكالة (وفا) فقد أفاد عضو لجنة المتابعة في العيسوية رائد أبو ريالة، بأن قوة معززة من جنود وآليات الاحتلال اقتحمت البلدة، وفرضت طوقا عسكريا محكما في محيط المنزل، الذي يعود للمقدسي حاتم حسين أبو ريالة وشرعت بهدم الطابق الثاني.



وأضاف أن هذه المرة الثالثة التي تقدم بلدية الاحتلال فيها على هدم المنزل ولم تسمح باصدار التراخيص اللازمة له.