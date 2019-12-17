شؤون فلسطينية

إجراء أول عملية زراعة كلى بأيدٍ محلية بمجمع الشفاء بإشراف الوفد الأردني

إجراء أول عملية زراعة كلى بأيدٍ محلية بمجمع الشفاء بإشراف الوفد الأردني
رام الله - دنيا الوطن- نهى مسلم
تمكن الطاقم الطبي المحلي بمجمع الشفاء، من إجراء أول عملية زراعة كلى بأيدٍ محلية، لمريض ثلاثيني، وبإشراف د. وليد مسعود، رئيس الوفد الأردني لزراعة الكلى، استشاري جراحة الأوعية الدموية وزراعة الكلى، وذلك ضمن المرحلة الرابعة للبرنامج الثاني لزراعة الكلى، الذي أجرى خلالها زراعة كلى لأربع حالات.

وأوضح إبراهيم رمضان، أخصائي جراحة الأوعية الدموية بمجمع الشفاء، أنه تم إجراء أول عملية زراعة كلى بالتعاون مع قسم المسالك البولية، وبإشراف د. مسعود، قائلاً: "تم زراعة كلى بنجاح للحالة الرابعة، حيث قمت بزرع الشريان الكلوي والوريد الكلوي وإلى جانبي، د. فايز زيدان، رئيس قسم المسالك البولية بالمجمع، الذى أجرى عملية زراعة الحالب للمريض".

وأشار إلى أنه تم إجراء فحص تطابق الأنسجة للمرضى في مستشفيات المحافظات الشمالية، بالتنسيق مع جمعية إغاثة أطفال فلسطين، وبعد التأكد من نتيجة فحوصات تطابق الأنسجة بين المريض والمتبرع وهو شقيقه، أجريت العملية التى استمرت ما يقارب الساعتين، والمريض الآن يخضع للمتابعة العلاجية.

وعبر عن شكره للفريق الأردني، بقيادة د. مسعود، الذى كان قد درب الطواقم الطبية المحلية على مدار أربعة شهور، حتى تمكنوا من إنجاز هذه العمليات بنجاح.

كما وقدم شكره لرئيس قسم الأوعية الدموية، الدكتور إسماعيل الجدبة، رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية بالمجمع، لما قدمه من دعم لنجاح العملية، معتبراً أن هذا المشروع الوطنى، جاء ليخدم كافة مرضى الفشل الكلوي البالغ عددهم 800 مريض فى قطاع غزة، وينهي معاناتهم من عمليات الغسيل الكلوى المرهقة على مدار سنوات. 

وعبر د. رمضان أيضاً، عن شكره الخاص للمتبرعين بالعلاجات الخاصة بزراعة الكلى، من المملكة الأردنية الهاشمية.

يذكر، أن عدد المرضى الذين أجريت لهم زراعة كلى حتى مغادرة الوفد الأردني (17) مريضاً، وتكللت جميعها بالنجاح منذ بداية البرنامج، والذي بدأ في الرابع عشر من تموز/ يوليو 2019.

ومن المتوقع، أن تكون زيارة الوفد الأردني الخامسة، في غضون شهر من الآن، حيث أصبحت زيارته تتكرر كل شهر بشكل دوري.

من جانبه، قدم محمد أبو سلمية، مدير عام مجمع الشفاء الطبي، شكره وتقديره للطواقم المحلية، ولأعضاء الوفد الأردني ولجمعية إغاثة أطفال فلسطين على جهودهم المبذولة في التخفيف عن أبناء شعبنا في ظل ما يشهده المرضى من معاناة السفر والتنقل.

ويأتى اجراء واحدة من عمليات زراعة الكلى على يد الطواقم الطبية المحلية في مجمع الشفاء، من خلال الخبرة المكتسبة من الفريق الأردني، بقيادة د. مسعود، والفريق الآخر بقيادة د. عبد القادر حماد، استشاري زراعة الأعضاء في مستشفى ليفربول ببريطانيا، والذي أجرى حتى الآن (74) عملية زراعة كلى لمرضى الفشل الكلوي من جميع محافظات قطاع غزة بمشاركة الطاقم المحلي.

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