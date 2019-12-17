المصري: نطالب الرئيس عباس بإصدار مرسوم عاجل للانتخابات

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رام الله - دنيا الوطن

طالب مشير المصري القيادي في حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بإصدار مرسوم عاجل لإجراء الانتخابات.



وفي سياق مختلف، قال المصري في تصريحات صحفية له: "سراب صهيوني جديد ستكشف عنه كتائب القسام حول عملية حد السيف التي أسقطت وزير الحرب أفيغدور ليبرمان"، بحسب قناة (الأقصى) الفضائية.



ووحول قضية التطبيع مع الاحتلال، أعرب القيادي في حماس، عن رفض حركته لجرلايمة التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي، معتبرا إياها طعنة في خاصرة القضية الفلسطينية.