تدريبات عسكرية لجيش الاحتلال بمستوطنات غلاف غزة تبدأ صباح اليوم

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفادت القناة السابعة الإسرائيلية، بأن الجيش الاسرائيلي سيبدأ صباح اليوم الثلاثاء، تدريبات عسكرية بمستوطنات غلاف غزة، والتي ستستمر حتى ساعات المساء.



وشهد قطاع غزة في الآونة الآخيرة، حالة من التوتر، بعد أن أقدمت طائرات الاحتلال الاسرائيلي على قصف عدة أهداف تابعة للمقاومة الفلسطينية في مناطق مختلفة من القطاع.