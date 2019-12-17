شؤون فلسطينية

طقس الثلاثاء: أجواء صافية ولا تغير يذكر على درجات الحرارة

طقس الثلاثاء: أجواء صافية ولا تغير يذكر على درجات الحرارة
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو بارداً نسبياً الى بارد، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية  خفيفة الى  معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو صافياً بوجه عام وبارداً ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاربعاء 2019/12/18: يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبياً الى بارد، والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس 2019/12/19: يكون الجو صافياً بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو بارداً نسبياً الى بارد، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة 2019/12/20: يكون الجو صافياً بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو بارداً نسبياً الى بارد، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 15-8 16-9 16-9 بيت لحم 15-8 16-9 16-9
رام الله والبيرة 14-7 15-8 15-8 طولكرم 20-11 21-11 21-11
نابلس 17-9 18-10 18-10 قلقيلية 20-11 21-11 21-11
جنين 20-10 21-11 21-11 سلفيت 15-8 16-9 16-9
طوباس 20-10 21-11 21-11 روابي 17-9 18-10 18-10
الخليل 14-7 15-8 15-8 غزه 19-12 20-12 20-12
أريحا 23-13 24-14 24-14 خانيونس 19-12 20-12 20-12
الأغوار الشمالية 21-11 22-12 22-12 رفح 20-11 21-11 21-11

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