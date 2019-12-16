شؤون فلسطينية

قيادي بحماس يُهاجم فتح والرئيس عباس بسبب المرسوم الرئاسي للانتخابات

قيادي بحماس يُهاجم فتح والرئيس عباس بسبب المرسوم الرئاسي للانتخابات
باسم نعيم
رام الله - دنيا الوطن
قال القيادي في حركة حماس، باسم نعيم: إن "تأكيد قيادات حركة فتح وفي مقدمتهم الرئيس محمود عباس، على ضرورة موافقة إسرائيل على اجراء الإنتخابات في القدس، قبل حسم موضوع الإنتخابات وطنياً وإصدار مرسوم بمواعيد الإنتخابات، ليس له إلاّ أحد تفسيرين، إمّا البحث عن سبب لتعطيل الإنتخابات، هروباً من الأزمة الداخلية، بحجة الرفض الإسرائيلي، أو أنّ هذا هو سقف مشروعنا الوطني الذي تم صناعته في مواخير أوسلو، أي مساحة الحرية التي يسمح بها الاحتلال فقط".

وأضاف نعيم، في منشور له عبر (فيسبوك): "في الحالتين نحن أمام كارثة وطنية وإنعدام مسؤولية، وطبعاً القدس خط أحمر، وتوافق الكل الوطني، وفِي مقدمتهم حركتنا، على أنّه لا يمكن إجراء الإنتخابات بدون القدس". 

وتابع نعيم: "المتوقع كان أن يتم الإعلان عن مواعيد الإنتخابات ووضع الجميع، بما فيه الإحتلال، أمام الأمر الواقع، ومن ثم تحويل موضوع القدس إلى معركة وطنية جامعة، بل ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته السياسية والقانونية؛ لكن للاسف فإنّ قيادة فتح تهرب من مسؤولياتها الوطنية وأزماتها الداخلية بالهجوم على الآخرين"، متسائلاً: "أين المرسوم؟".

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