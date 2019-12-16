شؤون فلسطينية

"التعليم العالي" تُعلن توفر منح دراسية في الهند

"التعليم العالي" تُعلن توفر منح دراسية في الهند
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، عن توفر منح دراسية في الهند للعام 2020 - 2021 بمجال البكالوريوس والدراسات العليا.

ودعت الوزارة المعنيين بالمنافسة على هذه المنح زيارة موقعها الإلكتروني، وذلك للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم.

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