"التعليم العالي" تُعلن توفر منح دراسية في الهند

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، عن توفر منح دراسية في الهند للعام 2020 - 2021 بمجال البكالوريوس والدراسات العليا.



ودعت الوزارة المعنيين بالمنافسة على هذه المنح زيارة موقعها الإلكتروني، وذلك للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم.