شؤون فلسطينية

"دنيا الوطن" تكشف تفاصيل تشكيلة مجلس جامعة الأقصى الجديد

"دنيا الوطن" تكشف تفاصيل تشكيلة مجلس جامعة الأقصى الجديد
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن
علمت "دنيا الوطن" من مصادر مطلعة، مساء اليوم الاثنين، تفاصيل تشكيلة مجلس جامعة الأقصى الجديد، والذي سيكون على النحو التالي: 

أ.د. أيمن صبح، قائم بأعمال رئيس الجامعة. 

د. رائد الحجار، الشؤون الأكاديمية. 

د. فايق الناعوق، الشؤون الإدارية.  

د. محمد أبو عودة، خدمة المجتمع. 

د. عمر مقداد، التخطيط والتطوير. 

د. علي الأسطل، عميد كلية العلوم.  

د. فؤاد عياد، عميد كلية التربية. 

د. عبد الناصر سرور، عميد كلية الآداب. 

د. محمد سلمان، عميد الدراسات العليا. 

د. مجدي حمادة، عميد كلية البحث العلمي. 

د. أحمد المغاري، عميد كلية الإعلام. 

د. تيسير نشوان، عميد كلية المجتمع.  

د. عمر قشطة، عميد كلية الرياضة. 

د. ناصر أبو العطا، عميد شؤون الطلبة. 

د. خالد أبو ندى، عميد القبول والتسجيل. 

د. عماد الشريف، عميد المكتبات. 

د. عاهد حلس، عميد كلية الفنون الجميلة. 

د. منصور اليازجي، عميد كلية المهن الطبية. 

د. علاء السيد ،عميد كلية الإدارة.

وفي وقت سابق، أكد الدكتور كمال الشرافي، رئيس مجلس أمناء جامعة الأقصى، أنه تم الاتفاق على تشكيل مجلس جديد لجامعة الأقصى.

وقال الشرافي في تصريح وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه: "تم الاتفاق والتوافق على تشكيل مجلس جديد لجامعة الأقصى".

أخبار ذات صلة

طيار إسرائيلي يكشف الطريقة غير المهنية في تحديد بنك الأهداف بغزة

طيار إسرائيلي يكشف الطريقة غير المهنية في تحديد بنك الأهداف بغزة

النقابات الصحية تُمهل وزير الصحة شهراً لتنفيذ 16 مطلباً لأعضائها

النقابات الصحية تُمهل وزير الصحة شهراً لتنفيذ 16 مطلباً لأعضائها

كهرباء القدس: إسرائيل ترفض أي مقترحات لحل أزمة الديون المتراكمة

كهرباء القدس: إسرائيل ترفض أي مقترحات لحل أزمة الديون المتراكمة

منتدى المنظمات الأهلية يُصدر بياناً بشأن مقتل مواطنة بالخليل

منتدى المنظمات الأهلية يُصدر بياناً بشأن مقتل مواطنة بالخليل

الصالحي: توقيت المرسوم الرئاسي للانتخابات متروك للرئيس عباس

الصالحي: توقيت المرسوم الرئاسي للانتخابات متروك للرئيس عباس

العوض: استعجال المرسوم الرئاسي قبل حسم معركة القدس غزل سياسي لخطة ترامب

العوض: استعجال المرسوم الرئاسي قبل حسم معركة القدس غزل سياسي لخطة ترامب

إدارة السجون تنقل أسرى قسم 10 من سجن (ايشل) إلى (نفحة)

إدارة السجون تنقل أسرى قسم 10 من سجن (ايشل) إلى (نفحة)

اشتية: ننتظر الرد الإسرائيلي بشأن الانتخابات في القدس

اشتية: ننتظر الرد الإسرائيلي بشأن الانتخابات في القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

إدارة السجون تنقل أسرى قسم 10 من سجن (ايشل) إلى (نفحة)

إدارة السجون تنقل أسرى قسم 10 من سجن (ايشل) إلى (نفحة)

اشتية: ننتظر الرد الإسرائيلي بشأن الانتخابات في القدس

اشتية: ننتظر الرد الإسرائيلي بشأن الانتخابات في القدس

الشرافي: الاتفاق على تشكيل مجلس جديد لجامعة الاقصى

الشرافي: الاتفاق على تشكيل مجلس جديد لجامعة الاقصى

أبو ردينة: إجراء الانتخابات داخل القدس غير قابل للمساومة ولا انتخابات بدونها

أبو ردينة: إجراء الانتخابات داخل القدس غير قابل للمساومة ولا انتخابات بدونها

قاسم: قضية الأسرى ستبقى على رأس أولويات حركة حماس وصولاً لتحريرهم

قاسم: قضية الأسرى ستبقى على رأس أولويات حركة حماس وصولاً لتحريرهم

الحكومة الفلسطينية تُحدد العطل الرسمية خلال الأيام المقبلة

الحكومة الفلسطينية تُحدد العطل الرسمية خلال الأيام المقبلة

فتح تستهجن موقف حماس من الانتخابات دون القدس

فتح تستهجن موقف حماس من الانتخابات دون القدس

ساعر يعرض مُقترحاً جديداً لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

ساعر يعرض مُقترحاً جديداً لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

منوعات

سارة الطباخ تعلق على خطوبة خطيبها السابق محمد الشرنوبي

سارة الطباخ تعلق على خطوبة خطيبها السابق محمد الشرنوبي

سالي عبدالسلام تكشف عن مرضها وتطلب الدعاء من جمهورها

سالي عبدالسلام تكشف عن مرضها وتطلب الدعاء من جمهورها

خالد سليم يكشف سر خسارته 34 كيلو جراماً من وزنه

خالد سليم يكشف سر خسارته 34 كيلو جراماً من وزنه

مغنية أمريكية شهيرة تردد آية الكرسي

مغنية أمريكية شهيرة تردد آية الكرسي

بعد أزمة الفيديوهات مع خالد يوسف.. صور جديدة لشيما الحاج تثير الجدل

بعد أزمة الفيديوهات مع خالد يوسف.. صور جديدة لشيما الحاج تثير الجدل

مادونا تواعد راقصًا أصغر من نصف عمرها

مادونا تواعد راقصًا أصغر من نصف عمرها

لماذا كانت ترفض أم كلثوم الحديث مع الجمهور من على المسرح؟

لماذا كانت ترفض أم كلثوم الحديث مع الجمهور من على المسرح؟

أحمد فهمي يكشف معاناته من مرض نادر

أحمد فهمي يكشف معاناته من مرض نادر

شاهد: محمد عبده يضبط أحد معجبيه بموقف محرج

شاهد: محمد عبده يضبط أحد معجبيه بموقف محرج

حليمة بولند تصدم المتابعين بسعر ساعتها: &#34;ما تسوى عندي شيء&#34;

حليمة بولند تصدم المتابعين بسعر ساعتها: "ما تسوى عندي شيء"

عربي

إسرائيل توافق على تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر

إسرائيل توافق على تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر

الرئاسة اللبنانية تُعلن تأجيل الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة

الرئاسة اللبنانية تُعلن تأجيل الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة

جنبلاط يتحدث عن &#34;هندسة تخريب الثورة اللبنانية&#34;

جنبلاط يتحدث عن "هندسة تخريب الثورة اللبنانية"

مسؤولان مغربيان يكشفان حقيقة تحسين العلاقات مع إسرائيل

مسؤولان مغربيان يكشفان حقيقة تحسين العلاقات مع إسرائيل