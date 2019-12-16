"دنيا الوطن" تكشف تفاصيل تشكيلة مجلس جامعة الأقصى الجديد





أ.د. أيمن صبح، قائم بأعمال رئيس الجامعة.



د. رائد الحجار، الشؤون الأكاديمية.



د. فايق الناعوق، الشؤون الإدارية.



د. محمد أبو عودة، خدمة المجتمع.



د. عمر مقداد، التخطيط والتطوير.



د. علي الأسطل، عميد كلية العلوم.



د. فؤاد عياد، عميد كلية التربية.



د. عبد الناصر سرور، عميد كلية الآداب.



د. محمد سلمان، عميد الدراسات العليا.



د. مجدي حمادة، عميد كلية البحث العلمي.



د. أحمد المغاري، عميد كلية الإعلام.



د. تيسير نشوان، عميد كلية المجتمع.



د. عمر قشطة، عميد كلية الرياضة.



د. ناصر أبو العطا، عميد شؤون الطلبة.



د. خالد أبو ندى، عميد القبول والتسجيل.



د. عماد الشريف، عميد المكتبات.



د. عاهد حلس، عميد كلية الفنون الجميلة.



د. منصور اليازجي، عميد كلية المهن الطبية.



د. علاء السيد ،عميد كلية الإدارة.





وفي وقت سابق، أكد الدكتور كمال الشرافي، رئيس مجلس أمناء جامعة الأقصى، أنه تم الاتفاق على تشكيل مجلس جديد لجامعة الأقصى.



وقال الشرافي في تصريح وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه: "تم الاتفاق والتوافق على تشكيل مجلس جديد لجامعة الأقصى".

خاص دنيا الوطنعلمت "دنيا الوطن" من مصادر مطلعة، مساء اليوم الاثنين، تفاصيل تشكيلة مجلس جامعة الأقصى الجديد، والذي سيكون على النحو التالي: