شؤون فلسطينية

كهرباء القدس: إسرائيل ترفض أي مقترحات لحل أزمة الديون المتراكمة

كهرباء القدس: إسرائيل ترفض أي مقترحات لحل أزمة الديون المتراكمة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
حملّت شركة كهرباء محافظة القدس، شركة الكهرباء الإسرائيلية مسؤولية تفاقم الأوضاع الإنسانية في كافة مناطق الامتياز، في ظل استمرارها بقطع الكهرباء، ورفضها حتى اللحظة، أي مقترحات من شأنها حل أزمة الديون المتراكمة على شركة كهرباء القدس وتسويتها، ضاربة بذلك عرض الحائط كافة التفاهمات والاتفاقات السابقة، التي تم التوصل إليها مع الجانب الفلسطيني.

وأوضحت الشركة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الاثنين، أن ذلك دليل واضح على رغبتها بتصعيد الأزمة وعدم حلها، مؤكدةً رفضها القاطع للإجراءات العقابية التي تواصل شركة الكهرباء الإسرائيلية، تنفيذها بحق المواطنين في مناطق امتياز الشركة، لا سيما أنه يمس المواطنين الملتزمين، وذلك عبر قطعها التيار الكهربائي عن الخطوط المزودة للتيار الكهربائي.

وشدد البيان، على أن هذا الوضع بات لايُحتمل، وينذر بحدوث كارثة إنسانية، مضيفاً: "إسرائيل ترفض هذا القرار من قبل كهرباء إسرائيل جملة وتفصيلاً، كونه إجراء سياسي، يندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي، التي تمس كل مواطن من أبناء شعبنا، موضحة أنه مخالف للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، التي تنص على تحمل الدولة القائمة بالاحتلال كامل مسؤولياتها".

وحذرت الشركة من تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية والاقتصادية، مع استمرار كهرباء إسرائبل بقطع وتقنين التيار الكهربائي عن مناطق الامتياز، والتي قد تفضي إلى تدهور كافة القطاعات، لا سيما بعد نشرها جدول القطع الجديد، الذي يمتد إلى ثلاث ساعات من الساعة الثانية ظهراً وحتى الخامسة مساءً، مطالبة المؤسسات الحيوية، بأخذ الحيطة والحذر، بما فيها المستشفيات، خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي.

وأشارت الشركة إلى أن الحكومة لا زالت تبذل جهوداً حثيثة على كافة المستويات، ومع جميع الأطراف ذات العلاقة للوصول إلى حل للأزمة، ووقف قطع التيار الكهربائي عن كافة مناطق الامتياز، مطالبين إياها البدء بانتهاج سياسة حازمة تجاه سارقي التيار الكهربائي والمتخلفين عن الدفع في مناطق (ب) و(ج)، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم، من خلال الأجهزة القضائية والأمنية. 

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