شؤون فلسطينية

الصالحي: توقيت المرسوم الرئاسي للانتخابات متروك للرئيس عباس

الصالحي: توقيت المرسوم الرئاسي للانتخابات متروك للرئيس عباس
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نفى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وأمين عام حزب الشعب، بسام الصالحي، اليوم الاثنين، ربط إصدار المرسوم الرئاسي بشأن الانتخابات بالموقف الإسرائيلي من أجل إجراء الانتخابات في القدس.

وقال الصالحي، وفق (الجديد الفلسطيني): "لم يجر ربط إصدار المرسوم بالموقف الإسرائيلي، كان هناك ردود قدمتها كافة القوى ولديها موقف جماعي للذهاب إلى الانتخابات".

وأضاف الصحالي، أن هناك إجراء لبعض التعديلات على قانون الانتخابات، وفق ما طرح خلال التواصل مع القوى ومن بينها حركة حماس، بالإضافة إلى مطالبة دول العالم بالضغط على إسرائيل من أجل إجراء الانتخابات في مدينة القدس"، مشدداً على رفضه لإجراء الانتخابات بدون مدينة القدس.

وعن موعد إصدار المرسوم الرئاسي بشأن الانتخابات، أشار الصالحي إلى أن توقيت المرسوم متروك للرئيس محمود عباس نفسه، مستدركاً: "ولكن حسب المعلومات، فإن هناك تحضيرات تتم في هذا الاتجاه، ومنها إدخال بعض التعديلات على قانون الانتخابات، بما يتلاءم مع الملاحظات التي عرضت من الفصائل بما فيها حماس".

وبيّن، أن لجنة الانتخابات كان لديها تصور بأن الانتخابات تجري بعد أربعة أشهر من إصدار المرسوم، مردفاً: "نحن جميعاً بانتظار أن تتم هذه العملية".

وتابع: "المهم هو أن يكون هنا ضمان جماعي من كافة القوى بإنجاح هذه العملية، واحترام نتائجها، وأن تكون الانتخابات في سياق من أفق سياسي إجمالي للشعب الفلسطيني من أجل إنهاء الاحتلال".

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