شؤون فلسطينية

العوض: استعجال المرسوم الرئاسي قبل حسم معركة القدس غزل سياسي لخطة ترامب

العوض: استعجال المرسوم الرئاسي قبل حسم معركة القدس غزل سياسي لخطة ترامب
وليد العوض
رام الله - دنيا الوطن
علق عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، وليد العوض، على ما قاله إنه استعجال إصدار المرسوم الرئاسي بشأن الانتخابات المقبلة.

وقال العوض، في تصريح له عبر (فيسبوك): "رغم أهمية إجراء الانتخابات، فإن استعجال إصدار المرسوم قبل حسم معركة إجرائها في القدس تصويتاً وترشيحاً، يمثل غزلاً سياسياً مع خطة ترامب".

وأضاف العوض: "يمثل ذلك قبولاً ضمنياً بإعلان ترامب باعتبارها عاصمة لدولة الاحتلال، وهذا مرفوض جملةً وتفصيلاً، القدس عاصمة دولة فلسطين، وقلبها النابض". 

وفي وقت سابق، علق عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، موسى أبو مرزوق، على ما قال إنه ربط الرئيس محمود عباس، إصدار المرسوم الرئاسي، بموقف إسرائيل من إجراء الانتخابات بالقدس.

وقال أبو مرزوق، عبر (تويتر): "رأت فصائل العمل الوطني الفلسطيني، أنّ المرسوم الرئاسي للانتخاباب، يجب أن يكون ثمرة اجتماع الحوار الوطني الشامل".

واستدرك أبو مرزوق: "لكن الغريب في الأمر، أنّ الرئيس رفض الإجماع الوطني، وقبل تأجيل المرسوم الرئاسي، انتظاراً للموقف الإسرائيلي من الانتخابات في القدس، والذي قد لا يأتي أبداً".

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