إدارة السجون تنقل أسرى قسم 10 من سجن (ايشل) إلى (نفحة)

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الاثنين، أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، نقلت جميع الأسرى القابعين في قسم رقم (10) بسجن (إيشل) إلى قسمي (1 و4) في سجن (نفحة) بشكل مفاجئ، وبدون أسباب.



وقالت الهيئة: إن إدارة السجون، منعت الأسرى من أخذ أي من احتياجاتهم ومقتنياتهم الشخصية.