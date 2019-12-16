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أول قاض حاكم صدام حسين يُفجر مفاجأة بشأن إعدامه

أول قاض حاكم صدام حسين يُفجر مفاجأة بشأن إعدامه
صدام حسين
رام الله - دنيا الوطن
قال رزكار محمد أمين، وهو أول قاض، تولى محاكمة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، إنه لم يكن يؤيد إصدار حكم الإعدام بحقه.

وقال محمد أمين في مقابلة خاصة مع (كوردستان 24): "لم أكن أؤيد إصدار حكم الإعدام بحق صدام حسين، لأنني ضد حكم الإعدام لأي شخص عموماً".

ورداً على سؤال عما إذ كان يعتقد أن قرار الإعدام بحق صدام حسين سيئ، قال "لم أقل إنه سيئ أو جيد، أنا ضد الإعدام بشكل عام، ضد صدام حسين أو غيره".

ونفى أمين، أي لقاء بينه وبين رئيس النظام العراقي السابق خارج المحكمة، مشيراً إلى أنه تجنب لقاء كهذا، حتى يستطيع أن يكون مهنياً وحيادياً في إطلاق الحكم.

وألقت قوات التحالف الدولي، القبض على صدام حسين، الذي حكم العراق من عام 1979 وحتى عام 2003، في 13 كانون الأول/ديسمبر من العام نفسه.

وأحيل صدام للمحاكمة، أمام محكمة خاصة في عدة قضايا جنائية أقيمت ضده، وتمت إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، فحكم عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت، وجرى تنفيذ الحكم صبيحة أول أيام عيد الأضحى، الذي وافق 30 كانون الأول/ ديسمبر عام 2006، بعد فشل الاستئناف الذي قدمه.

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