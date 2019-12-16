الشرافي: الاتفاق على تشكيل مجلس جديد لجامعة الاقصى

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الدكتور كمال الشرافي، رئيس مجلس أمناء جامعة الأقصى، مساء اليوم الاثنين، أنه تم الاتفاق على تشكيل مجلس جديد لجامعة الأقصى.



وقال الشرافي في تصريح وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه: "تم الاتفاق والتوافق على تشكيل مجلس جديد لجامعة الأقصى".