قاسم: قضية الاسرى ستبقى على رأس اولويات حركة حماس وصولا لتحريرهم

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رام الله - دنيا الوطن

أكد حازم قاسم الناطق باسم حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، أن اقدام مصلحة سجون الاحتلال، بالنقل التعسفي للاسرى من سجن (إيشيل) إلى سجن (نفحة)، ومنعهم من أخذ مقتنياتهم، استمرار للقمع الممنهج للاسرى، وخرق لكل القوانين والأعراف الانسانية.



وأشار قاسم، في تصريحات له مساء اليوم الاثنين، إلى أن الاسرى سيبقون عنوان التصدي والصمود والتحدي، وستهزم إرادتهم سياسة السجان الاسرائيلي، وسيُبدد نور أملهم بالحرية ظلمة السجن وعتمته.



وقال: "ستظل قضية الأسرى ودعم صمودهم ومساندة ذويهم، على رأس سلم أولويات الحركة، وصولاً لتحريرهم من قيد المحتل الاسرائيلي".