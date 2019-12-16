الحكومة الفلسطينية تحدد العطل الرسمية خلال الأيام المقبلة

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رام الله - دنيا الوطن

حددت الحكومة الفلسطينية، خلال جلستها الأسبوعية، التي عقدتها اليوم الاثنين، في مدينة رام الله، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، العطل الرسمية خلال الايام المقبلة.



واوضحت الحكومة، أنه تم اعتماد يوم الاربعاء 25/12/2019، عطلة رسمية للوزرات والدوائر الحكومية، بمناسة عيد الميلاد المجيد وفق التقوم الغربي.



وأشارت إلى أن يوم الأربعاء 1/1/2020، سيكون عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الميلادية، على أن يكون يوم الثلاثاء 7/1/2020 عطلة بمناسبة عيد الميلاد المجيد وفق التقويم الشرقي.