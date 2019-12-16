مجلس الوزراء: الموافقة على التقاعد المبكر لعدد من الموظفين بناءً على طلباتهم





واعتبر رئيس الوزراء التصويت الذي جاء بالأغلبية الساحقة انتصارا لقيم الحق والعدل والحرية، ولجميع قرارات الشرعية الدولية التي تحاول إدارة ترامب الالتفاف عليها.



وأدان رئيس الوزراء اقتحامات المستوطنين للمسجد الاقصى المبارك، والاعتداءات الإرهابية اليومية التي يرتكبونها ضد المواطنين في المدن والقرى والبلدات في جميع الأراضي الفلسطينية؛ من عمليات حرق للأشجار، ومصادرة للأراضي بالقوة، وإلحاق الأضرار بالمنازل والسيارات، وتخريب البنية التحتية لمشاريع الري والطرق في الأغوار، ورشق سيارات المواطنين بالحجارة على الطرق الرئيسية بين المدن، وعمليات إطلاق الرصاص لترهيب المواطنين على الحواجز العسكرية المنصوبة على مداخل المدن، وعمليات الاستيلاء على أراضي المواطنين، ولا سيما في مدينة الخليل التي تتعرض لهجمة استيطانية واسعة تجري بمشاركة وحماية من قبل قوات الاحتلال.



وأكد رئيس الوزراء جاهزية الحكومة لإجراء الانتخابات بعد أن أعلنت جميع الفصائل موافقتها عليها، داعيا المجتمع الدولي لممارسة الضغط على إسرائيل للسماح بتمكين أهلنا في مدينة القدس من المشاركة فيها.



وفي سياق آخر استمع المجلس الى تقرير مفصل قدمه وزير التعليم العالي حول واقع وظروف التعليم العالي في فلسطين، والذي تضمن قيام هيئة الإعتماد والجودة بإغلاق 120 برنامجاً تعليمياً لم تعد تلبي احتياجات سوق العمل، واعتماد 60 برنامجاً تكاملياً وتقنياً ودراسات عليا جديدة بما يتناسب من متطلبات سوق العمل وتعزيز البحث العلمي.



واستمعت الحكومة إلى تقرير قدمه وزير الاقتصاد الوطني حول ظروف صناعة الأعلاف في فلسطين، ودعا المجلس المستثمرين إلى ضرورة الاستثمار في هذا القطاع المهم، لسد النقص الكبير الذي تعانيه السوق المحلية من هذه المادة الحيوية.



وفيما يلي القرارات التي اتخذها المجلس:



1. اعتماد موازنة لرفع قدرات جهاز الدفاع المدني ضمن موازنة 2020.



2. المصادقة على رفع المخصص المالي لمشروع تأهيل طريق قلنديا في محافظة القدس.



3. اعتماد قطعة الأرض المخصصة لإنشاء المستشفى الحكومي الممول من الحكومة الهندية في محافظة بيت لحم.



4. المصادقة على تشكيل مجلس إدارة المدرسة الوطنية للإدارة.



5. إحالة عدد من الأنظمة للدراسة في عدة مجالات لخدمة المواطنين منها النظام المالي للهيئات المحلية.



6. الموافقة على التقاعد المبكر لعدد من الموظفين بناءً على طلباتهم.



7. اعتماد عطل عيد الميلاد المجيد للوزارات والدوائر الحكومية وفق التقويم الغربي يوم الأربعاء الموافق 25/12/2019، ورأس السنة الميلادية يوم الأربعاء الموافق 1/1/2020، وعيد الميلاد المجيد وفق التقويم الشرقي يوم الثلاثاء الموافق 7/1/2020.



رام الله - دنيا الوطنوجه رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله صباح اليوم التحية إلى الدول الـ 170 في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي صوتت لصالح إعادة التفويض لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا)، معتبرا ذلك بمثابة انتصار جديد للقضية الفلسطينية، وضربة للمحاولات الأمريكية والاسرائيلية الرامية للانتقاص من الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، وتقويض حل الدولتين.