شؤون فلسطينية

فتح تستهجن موقف حماس من الانتخابات دون القدس

فتح تستهجن موقف حماس من الانتخابات دون القدس
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المجلس الثوري، والمتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي: "إن الحركة تستغرب وتستهجن، موقف حماس من الانتخابات العامة دون القدس.

وطالب القواسمي في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، حركة حماس بتوضيح موقفها حول ذلك، موضحاً أن موقف حركته منذ البداية، أن الانتخابات يجب أن تكون في الوطن كله وعلى رأسه القدس.

وقال: "نحن نعمل ليلاً ونهاراً مع كافة الأطراف الدولية للضغط على إسرائيل لانتزاع موافقة لإجراء الانتخابات في القدس"، مشدداً على أن الضغط لإصدار مرسوم رئاسي لإجراء الانتخابات العامة دون القدس أمر مريب.

وأكد القواسمي، أننا في فتح مصرون على إجراء الإنتخابات العامة، وأن الديمقراطية جزء من عقيدتنا التي لم نتوقف عن تنفيذها يوماً واحداً، بعكس ما تقوم به حماس من منع للانتخابات في كافة المؤسسات.

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