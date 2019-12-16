(يديعوت): تسارع وتيرة بناء الجدار الأمني على حدود غزة



ووفقاً للصحيفة، تتسارع وتيرة العمل في الجدار الأمني على حدود قطاع غزة في ظل الهدوء الحالي.





وأشارت الصحيفة إلى أن جدار مرتفع وعميق، من شأنه أيضاً أن يحل تهديدات الاختراق فوق وتحت الأرض.





وأوضحت أنه وبحلول نهاية عام 2020 سينتهي العمل فيه، كما أنه سيساهم بشكل كبير بإضفاء الشعور بالأمان للمستوطنين في غلاف غزة.

رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين استغلال الجيش الإسرائيلي لحالة الهدوء الحالية في قطاع غزة في بناء الجدار الأمني على امتداد الحدود مع القطاع.