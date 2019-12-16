انطلاق أعمال مؤتمر الصحافة الاستقصائية بغزة

خاص دنيا الوطن - حنين أبو حمدةانطلقت اليوم أعمال المؤتمر الدولي الرابع الذي تنظمه كلية الإعلام وتكنولوجيا المعلومات بجامعة فلسطين بعنوان: الصحافة الاستقصائية الواقع وتحديات المستقبل، تحت رعاية أ.د سالم صباح رئيس الجامعة، وبحضور إبراهيم أبو النجا محافظة غزة، والدكتور أحمد الشيبي محافظ خانيونس، وأكاديميين من مختلف الجامعات وصحفيين وباحثين وشخصيات اعتبارية، ولفيف من طلبة الجامعات.وبدأ المؤتمر بالجلسة الافتتاحية حيث ألقى خلالها الأستاذ الدكتور سالم صباح كلمته، مرحبًا بالحضور، ومشدداً على ضرورة الاجتهاد في مجال الصحافة الاستقصائية باعتبارها أداةً لحشد الرأي العام والكشف عن الحقائق وقضايا الفساد، داعيًا الصحفيين وطلبة الإعلام إلى ضرورة الالتزام بأخلاق المهنة فيما يتعلق بالصحافة الاستقصائية، مؤكدًا حرص جامعة فلسطين على إعداد طلبة متميزين في الجانبين الأكاديمي والمهني.وأكدت د. حنان العكلوك عميد كلية الإعلام وتكنولوجيا المعلومات في جامعة فلسطين – رئيس المؤتمر- على ضرورة تسليط الضوء على ترسيخ ثقافة صحافة الاستقصاء في وسائل الاعلام العربية والفلسطينية خاصة من خلال تقديم رؤية علمية ومنهجية ترتكز على أهم الحقوق والواجبات المسندة للصحافيين الاستقصائيين.وأضافت أن هذا المؤتمر تمخض منه خمس محاور أساسية من أهمها تسليط الضوء على أزمة الحريات الاعلامية، وأهم العقبات التي تواجه الصحفي الاستقصائي.وتابعت: "نأمل من خلال الأوراق البحثية والتجارب المهنية والأبحاث أن نخرج بتوصيات مهنية وعلمية تساهم بشكل كبير في النهوض بواقع الصحافة الاستقصائية".بدوره أدلى د.عمرو أبو جبر مقرر المؤتمر ورئيس اللجنة التحضيرية أن عقد المؤتمر الدولي الرابع أتى في إطار التحديات التي تواجه الاعلامي الفلسطيني والصحفي الممارس من أزمة في الحريات ومن توجيه سياسي في كثير من الأحيان في العمل الاستقصائي.وأكد أن رسالتنا في المؤتمر الرابع التوجه الى الصحفيين العامليين واعلامي المستقبل بأن يكون لديهم القدرة على العمل الاستقصائي، وأيضا توجيهم نحو هذا القالب المهم الذي يتمحور حول إيجاد نظرية فلسطينية تهتم في التحقيقات الاستقصائية وسد الفجوة الموجودة التي تفرضها سلطات معينة.وأضاف د. حسن دوحان نائب شبكة الاستقصائيين الفلسطينيين أن الصحافة الاستقصائية خلال العشر سنوات الماضية أصبحت هي محور اهتمام الصحافيين الشبان ومحور اهتمام العالم اجمع بما حملته هذه الصحافة من كشف الفاسدين والحقائق والتطرق الى مواضيع اجتماعية واقتصادية مهمة للغاية سواء على الصعيد الفلسطيني و العربي والعالمي.ويذكر أن المؤتمر يعقد على مدار يومين يتخللهما خمس جلسات، بواقع جلستين في اليوم الأول ، وثلاثة في ثاني أيام المؤتمر ، حيث يترأس الجلسة الأولى د. جمال أبو نحل رئيس ومؤسس المركز القومي لعلماء فلسطين والأمين العام لاتحاد المثقفين والأدباء والأكاديميين العرب، ويتم خلالها استعراض ستة أوراق بحثية لمجموعة من الباحثين تتناول مواضيع مختلفة تتعلق بالصحافة الاستقصائية، فيما يترأس الجلسة الثانية د. طلال عوكل الباحث والمحلل السياسي ويتم خلالها استعراض ستة أوراق بحثية تتناول موضوع المؤتمر.