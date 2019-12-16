شؤون فلسطينية

عشراوي تدين فتح البرازيل مكتبًا تجاريًا لها بالقدس

عشراوي تدين فتح البرازيل مكتبًا تجاريًا لها بالقدس
حنان عشراوي
رام الله - دنيا الوطن
    وصفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حنان عشراوي، افتتاح البرازيل مكتبا تجاريا لها في القدس المحتلة بـالخطوة المستفزة والخطيرة.

وأشارت في بيان لها، اليوم الاثنين، إلى أن هذه السياسة اللا مسؤولة وغير القانونية من قبل الرئيس البرازيلي جايير بلوسونارو ستجر المنطقة نحو المزيد من العنف وعدم الاستقرار، وقالت: "إن البرازيل بهذا السلوك اللاأخلاقي تصطف الى جانب القوى التي تسير بمنطقها الشعبوي والفاشي والعنصري الذي يقوم بالأساس على إضعاف النظام العالمي وخرق القانون الدولي".

ولفتت في بيانها إلى أن البرازيل وجميع الأنظمة الداعمة لنتنياهو وترامب شريكة في جرائم الحرب التي ترتكبها دولة الاحتلال، وداعمة لعمليات الضم غير الشرعية للقدس المحتلة، متحدية القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية.

وحثت عشراوي في نهاية تصريحها، الدول العربية والإسلامية على تنفيذ قرارات القمم العربية والإسلامية بهذا الخصوص، بما فيها قطع علاقاتها كافة مع البرازيل، كما دعت المجتمع الدولي للتدخل فوراً لوقف هذه الممارسات غير الشرعية، وإنقاذ فرص السلام والاستقرار قبل فوات الأوان.

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