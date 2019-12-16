الشيخ يرد على أبو مرزوق: مناوراتك حول الانتخابات التشريعية مفضوحة ومكشوفة

رام الله - دنيا الوطنهاجم عضو اللجنة المركزية حسين الشيخ، تصريحات سابقة لعضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق.وقال الشيخ، في تغريدة على حسابه بموقع (تويتر): "‏مناورات أبو مرزوق مفضوحة ومكشوفة حول الانتخابات التشريعية الفلسطينية، والقدس سيد أبو مرزوق هي تاج الدولة الفلسطينية".وأضاف الشيخ: "موضوع اجراء الانتخابات داخل القدس الشرقية ترشحًا وتصويتًا غير خاضع للمناورة والتكتيك وهو موضوع استراتيجي، ونقولها علنًا لا انتخابات بدون القدس".وكان أبو مرزوق قال في وقت سابق: إن الفصائل الفلسطينية، رأت أن المرسوم الرئاسي للانتخابات يجب أن يكون ثمرة اجتماع الحوار الوطني الشامل، لكن الغريب في الأمر أنّ الرئيس رفض الإجماع الوطني، وقبل تأجيل المرسوم الرئاسي انتظاراً للموقف الإسرائيلي من الانتخابات في القدس والذي قد لا يأتي أبدًا.